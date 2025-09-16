La ONCE reparte 175.000 euros en cinco cupones premiados en Las Palmas de Gran Canaria

El vendedor de la ONCE Jorge Luis Cano, que ha repartido la suerte en Las Palmas de Gran Canaria en el sorteo del 15 de septiembre - ONCE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha repartido, en el sorteo del Cupón Diario de este lunes, 15 de septiembre, 175.000 euros en cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno en Las Palmas de Gran Canaria.

El encargado de repartir la suerte fue Jorge Luis Cano, agente vendedor de la ONCE desde julio de 2023, que vendió los cinco cupones en sus puntos de venta en la calle General Vives, 59 (Restaurante Hermanos García) y en la calle Ripoche, 10 (Tabaquería la Esfinge), ambos en la capital grancanaria, según ha informado la organización en nota de prensa.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además de 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas.

Asimismo 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores de la organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.