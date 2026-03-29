Opengy desarrolla para ICP un nuevo proyecto fotovoltaico en Agüimes (Gran Canaria), con una potencia pico de 88,4 kWp

Cubierta nave de nueva construcción en el Parque Industrial de Arinaga, en Gran Canaria - OPENGY

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía en soluciones de suministro (autoconsumo y PPAs) y gestión de energía eléctrica renovable para empresas, Opengy, ha comenzado con el desarrollo de un nuevo proyecto fotovoltaico para la empresa tecnológica ICP en Gran Canaria, el cuarto que ambas compañías impulsan conjuntamente.

Esta instalación se ubicará en el Parque Industrial de Arinaga, en Agüimes, sobre la cubierta de una nave de nueva construcción, y se ejecutará bajo modalidad llave en mano. Además, según ha informado Opengy en nota de prensa, tendrá una potencia pico de 88,4 kWp y estará compuesta por 136 módulos fotovoltaicos de 650 W para el autoconsumo on site con vertido de excedentes.

Actualmente, el proyecto que se encuentra en fase inicial, permitirá cubrir aproximadamente el 29% del consumo energético anual de ICP en esta ubicación. En cuanto a la energía generada señala que evitará la emisión de casi 34,8 toneladas de CO2 anuales, un "impacto ambiental equivalente a la capacidad de absorción de unos 1.600 árboles maduros".

Previo a este proyecto, Opengy e ICP han colaborado en la ejecución de tres instalaciones fotovoltaicas en Chiloeches (Guadalajara) y Meco (Madrid), con una potencia conjunta de 550 kWp, y generan 749 MWh anuales, pudiendo cubrir más del 20% de la demanda energética de ICP, evitando la emisión de aproximadamente 180 toneladas de CO2 al año.

El Executive Partner de Opengy, Manuel de Castro, se ha mostrado "muy agradecido" por la confianza depositada por ICP, apuntando que en el caso del nuevo proyecto en Canarias "supone un paso más en la descarbonización" de sus operaciones.

Por su parte, el ingeniero industrial del Departamento de Obras y Servicios de ICP, Cristian Sánchez, indicó que la puesta en marcha de este nuevo proyecto en Canarias "permite seguir avanzando" en la estrategia de eficiencia energética.

Asimismo el ingeniero civil del Departamento de Obras y Servicios de ICP, Miguel Santamaría, destacó que continúan apostando por proyectos que "combinan innovación y sostenibilidad", extendiéndolo a nuevas ubicaciones "clave" para la compañía".