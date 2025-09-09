Óscar Puente se ofrece a mediar con Aena para negociar mejoras para el aeropuerto de El Hierro

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece en la comisión de Transportes y Movilidad Sostenible para explicar la política tarifaria en los aeropuertos estatales de la red de Aena. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha ofrecido este martes a mediar con Aena para negociar mejoras para el aeropuerto de El Hierro (Islas Canarias) y cumplir así con las demandas expresadas en ese sentido por el senador de la Agrupación Herreña Independiente, Javier Aniceto Armas.

Así lo ha trasladado durante su intervención en el Pleno del Senado en respuesta a Armas, que le preguntaba si el Ejecutivo dará el mismo trato a Canarias que a Cataluña o el País Vasco "en cuanto a la gestión y competencias de sus aeropuertos".

Puente ha dicho que el Gobierno está dispuesto a "acoger fórmulas" para "aliviar la congestión de los aeropuertos" dentro del "marco legal". "Estamos dispuestos a dialogar con ustedes y Aena para mejorar el aeropuerto del Hierro", ha trasladado el titular de Transportes.

Asimismo, se ha comprometido a recibir a Armas para abordar de forma conjunta las mejoras que precisa el aeropuerto de El Hierro.

Sobre la preocupación mostrada por Armas, que en su intervención previa ha puesto de manifiesto los problemas que, a su juicio, podría suponer la salida de Ryanair del aeropuerto de Tenerife, el ministro ha puesto de manifiesto el anuncio de Vueling sobre el incremento del número de plazas en el aeropuerto de Tenerife Norte con 900.000 asientos, "un 11% más respecto al año anterior".

El ministro, que ha negado haber ofrecido la gestión aeroportuaria a los gobiernos de Cataluña y País Vasco, ha argumentado que Aena es un gestor "eficiente" de la actividad en los aeropuertos, con "récord de viajeros" en la península y también en las islas en 2024.