La Palma sufre otro corte parcial de luz durante 22 minutos que afecta a más de 13.000 suministros

SANTA CRUZ DE LA PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La isla de La Palma ha sufrido este miércoles un nuevo corte de luz, de forma parcial, que ha afectado durante 22 minutos a un total de 13.740 suministros, informan fuentes de Endesa a Europa Press.

La compañía detalla que a las 07.23 horas se produjo una desconexión de grupos en la central de Los Guinchos por causa desconocida, pero no obvia que varios superan los 50 años de antigüedad y su renovación está lastrada por la tardanza de las administraciones públicas.

Este incidente provocó inestabilidad en la red de media tensión pero fue finalmente repuesto a las 07.45 horas.