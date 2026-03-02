Las Palmas de Gran Canaria abre este lunes la solicitud de plazas en las escuelas municipales de Educación Infantil

Niños comiendo en una Escuela Municipal de Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Educación, abre del 2 al 31 de marzo el plazo para solicitar una plaza de nueva solicitud en la red municipal de Escuelas Municipales de Educación Infantil para el curso 2026/27, tras finalizar el proceso de renovación del alumnado ya matriculado.

La red municipal la integran once escuelas infantiles distribuidas por distintos barrios de Las Palmas de Gran Canaria y dirigidas a menores de entre 0 y 3 años, con plazas organizadas en las categorías de edad 0-1, 1-2 y 2-3 años, según ha informado el consistorio en nota de prensa.

Estas escuelas abren once meses al año, de septiembre a julio, con horario ordinario de 08.30 a 15.30 horas y opciones de acogida temprana desde las 07.30 horas y salida tardía hasta las 20.00 horas en función de la demanda, facilitando así la conciliación de las familias.

La concejala de Educación, Nina Santana, animó a las familias a participar en el proceso de admisión, resaltando que las once escuelas infantiles "son espacios educativos de calidad que acompañan el desarrollo emocional y cognitivo del alumnado, con actividades educativas, comedor saludable y un sistema de cuotas accesible que facilita que la mayoría de las familias accedan de forma bonificada".

El sistema de cuotas se establece por tramos en función de la renta familiar, incluyendo bonificaciones adicionales para familias numerosas y aquellas con hijos menores de seis años escolarizados.

Así en el curso actual, el 65% del alumnado tiene cuota cero gracias al sistema de subvenciones municipales, mientras que un 25% dispone de cuotas reducidas de entre los 12 y los 90 euros.

También incluye la cuota, además del servicio de comedor escolar, el desarrollo de proyectos educativos y actividades complementarias como inglés, yoga infantil, huerto escolar, psicomotricidad y programas de participación familiar, junto a iniciativas de orientación pedagógica y acompañamiento al tránsito hacia la siguiente etapa educativa.

El horario general de atención para formalizar las solicitudes será de lunes a viernes, de 08.00 a 14.00 horas, en los distintos puntos de inscripción habilitados, salvo la Escuela Infantil La Carrucha, que atenderá los lunes, miércoles y viernes en el mismo horario. Las solicitudes para Pocahontas, Pluto y Bambi se formalizarán en el centro Pocahontas (calle Hoya del Enamorado, 9 - Siete Palmas).

En cuanto a Blancanieves, Los Pitufos y Heidi, la inscripción se realizará en Blancanieves (calle Doctor Jiménez Neyra, 35 - Schamann). Para Princesa Tenesoya y Dumbo las familias deberán acudir al centro Princesa Tenesoya (calle Debussy, s/n - Pedro Hidalgo), mientras que las solicitudes de La Sirenita y Pinocho se tramitarán en Pinocho (calle San Borondón, 12 - Tamaraceite).

Por su parte, La Carrucha gestionará las inscripciones en su propio centro, ubicado en la calle Coronel Rocha, s/n - La Isleta.