Las Palmas de Gran Canaria abre un nuevo punto para tramitar expedientes de regularización extraordinaria de extranjeros

Oficina de Atención a la Ciudadanía en el Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reforzado el dispositivo municipal para la tramitación de expedientes vinculados al proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras con la apertura de un nuevo punto de atención a la ciudadanía a partir de este jueves.

En concreto, a partir de las 10.00 horas de este jueves la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, ubicada en la calle Pérez Muñoz, frente a la Iglesia de La Luz, incorpora personal del área de Servicios Sociales para la gestión de certificados de vulnerabilidad, según ha informado el consistorio en nota de prensa.

Este recurso se suma al que se encuentra actualmente operativo en el Edificio Metropol, donde el ayuntamiento ha dispuesto equipos específicos desde principios de esta semana.

A este servicio específico, añade, la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, al igual que las demás oficinas de distrito y el Edificio Metropol, continúa prestando los trámites habituales relacionados con el padrón municipal y la emisión de volantes.

Expone que el certificado de vulnerabilidad resulta necesario en los casos en los que no se puedan acreditar otras circunstancias previstas en el Real Decreto 316/2026, como la solicitud de protección internacional, la existencia de una oferta de empleo o la acreditación de determinados vínculos familiares.

Para facilitar la tramitación, el ayuntamiento ha habilitado el sistema de cita previa también para la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, que podrá solicitarse desde este jueves en las mismas condiciones que en el Edificio Metropol.

La cita estará disponible los martes y jueves y podrá gestionarse a través de la web municipal en https://www.laspalmasgc.es/es/otras-secciones/cita-previa/, del servicio telefónico 010 y de los quioscos digitales ubicados en las Oficinas Municipales.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantiene habilitado el procedimiento para su solicitud a través de la sede electrónica municipal, mediante la correspondiente instancia disponible en https://sedeelectronica.laspalmasgc.es/textos/2/doc/Asuntos_..., que deberá presentarse en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía para su posterior derivación a los Servicios Sociales municipales, responsables de la valoración.

Por su parte, el certificado de vulnerabilidad también puede ser emitido por distintas entidades colaboradoras especializadas en atención social y acompañamiento a personas migrantes, como Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ubicada en Avenida de Escaleritas, 66 (teléfono 928 297 271, correo electrónico cear.canarias@cear.es); y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, en Avenida Primero de Mayo, 21 (teléfono 928 447 500).

Además de la Asociación Canaria de Mediadores Interculturales, en calle Aguadulce, 44 (teléfonos 928 114 315 / 658 588 603), y la Asociación CESAL, en calle Bernardino Correa Viera, 5 (teléfono 691 03 62 55).

Finalmente el ayuntamiento recuerda que toda la información relativa al proceso de regularización extraordinaria está disponible en el portal oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (https://www.inclusion.gob.es/regularizacion), al tiempo que recomienda a las personas interesadas utilizar los canales oficiales y solicitar cita previa con antelación para garantizar una adecuada tramitación de este procedimiento.