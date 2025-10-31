Las Palmas de Gran Canaria acoge la cuarta edición de TAC! Festival de Arquitectura Urbana - CEDIDO POR TAC! FESTIVAL DE ARQUITECTURA URBANA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Palmas de Gran Canaria acogerá durante hasta el 28 de noviembre la cuarta edición de TAC! Festival de Arquitectura Urbana, que fue inaugurado este 30 de octubre con la presentación del pabellón temporal 'De Roca Madre'.

La instalación, diseñada por los arquitectos Alejandro Carrasco Hidalgo, Eduardo Cilleruelo Terán, Alberto Martínez García y Andrea Molina Cuadro, estará instalada durante el mes de noviembre en la Plaza tenor Stagno de la capital, que se transforma en un lugar de encuentro entre arquitectura, sostenibilidad, arte y ciudadanía.

Según informa la organización en una comunicado, el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, destacó que el festival TAC! ha consolidado su papel como punto de encuentro, diálogo y reflexión en torno a la arquitectura, la ciudadanía y nuestro entorno construido.

"Esta edición, con sedes en Alicante y Las Palmas de Gran Canaria, refleja una clara apuesta por una arquitectura arraigada al lugar, sensible a la historia local y comprometida con un futuro sostenible", señaló.

En este contexto, puso en valor que el pabellón De Roca Madre "transforma la Plaza de Stagno en un espacio de diálogo vivo entre la arquitectura, la historia del lugar y la naturaleza, recordándonos la capacidad de la arquitectura para generar conciencia ambiental y compromiso ciudadano".

También anunció que "con esta inauguración se abre una nueva etapa del festival, que continúa con el lanzamiento de la convocatoria de ciudades TAC! 2026 que estará abierta hasta el próximo 28 de noviembre para que ciudades e instituciones de todo el país se postulen para acoger la sede de la siguiente edición".

Asimismo, subrayó que "esta convocatoria representa una oportunidad para que las ciudades refuercen su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la cultura arquitectónica, integrando el talento joven y la experimentación en la transformación de sus espacios públicos".

DE ROCA MADRE

En cuanto a la estructura, 'De Roca Madre' es una sección geológica y antropocena de madera y distintos tipos de piedra autóctona, invita a reflexionar sobre la relación entre el tiempo geológico de Gran Canaria y el impacto humano contemporáneo, abordando problemáticas como la acumulación de residuos y microplásticos en las costas de la isla.

Elaborada mediante dos muros de gaviones orientados norte-sur, sus estratos representan la geodiversidad de la isla en distintos periodos y culminan con residuos plásticos recogidos durante limpiezas de playa organizadas junto al colectivo Precious Plastic Gran Canaria.

Con todo, el proyecto no solo actúa como archivo material del territorio, sino que genera una conexión profunda con la historia, geología y ecología de Gran Canaria y evidencia cómo la arquitectura puede ser un puente entre pasado, presente y futuro sostenible.

La idea con esta instalación temporal es transformar temporalmente la Plaza tenor Stagno en un espacio vivo, pedagógico y simbólico, en donde la ciudadanía encuentre espacio para el descanso, los encuentros y el desarrollo de actividades formativas y educativas.