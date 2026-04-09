Las Palmas de Gran Canaria reabre al tráfico la carretera entre Llanos de María Rivera y La Milagrosa tras 'Therese'

Carretera entre Llanos de María Rivera y La Milagrosa, en Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reabierto al tráfico la carretera entre Llanos de María Rivera y La Milagrosa, tras un desprendimiento provocado por el paso de la borrasca 'Therese' por el archipiélago.

La carretera ha abierto después de que, según ha explicado el concejal de Limpieza, Héctor Alemán, se activaran los recursos necesarios "desde el primer momento" para intervenir en la zona afectada, combinando medios humanos y mecánicos para "agilizar la retirada de restos y garantizar la limpieza de la calzada", según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

El edil resaltó la coordinación entre servicios municipales, apuntando que "ha sido clave para actuar con eficacia y recuperar" la normalidad en el "menor tiempo posible". Los trabajos han sido ejecutados de forma coordinada por las áreas municipales de Limpieza y de Vías y Obras.

Así el servicio de Limpieza ha desplegado un dispositivo compuesto por un mando intermedio, un conductor y dos operarios especializados con el apoyo de medios mecánicos. También se ha utilizado un vehículo ligero y un camión baldeador con el que se han aplicado aproximadamente 6.000 litros de agua para la retirada de restos y la limpieza de la calzada.

Al respecto, el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, ha indicado que los trabajos "se han centrado en la retirada de lodo, tierra, piedras y vegetación acumulada en la vía" para restablecer las condiciones de seguridad "necesarias para la circulación".

Añadió que la intervención "ha permitido reabrir este tramo con todas las garantías para los usuarios".

Por su parte, desde el área de Vías y Obras se ha intervenido con tres camiones de transporte tipo volquete y una retroexcavadora, además de dos operarios para proceder a la retirada de los materiales arrastrados por el desprendimiento.

Esta intervención ha permitido garantizar las condiciones de seguridad necesarias para la reapertura de la carretera, "devolviendo la normalidad" a la circulación en este entorno del municipio.