Las Palmas de Gran Canaria suspende la actividad municipal en espacios cerrados y al aire libre

Las Palmas de Gran Canaria ante el paso de la borrasca 'Therese' - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado mantener la situación de emergencia y suspender la actividad municipal en espacios cerrados y al aire libre ante la evolución de la borrasca 'Therese'.

Actualmente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantiene las alertas por lluvias, inundaciones y desprendimientos, según ha informado en nota de prensa, tras la reunión de coordinación junto al concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez; la directora general de Seguridad y Emergencias, Rosa Rodríguez; así como personal de la Unidad Técnica de Seguridad y Emergencias (UTSE), Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y Protección Civil.

La suspensión, hasta nuevo aviso, de toda la actividad promovida por el ayuntamiento, tanto al aire libre como en espacios cerrados, afecta a acciones deportivas, culturales y de ocio organizadas o autorizadas por el consistorio, así como a las extraescolares, la Universidad Popular, la Escuela Municipal de Música y las escuelas infantiles municipales.

También se ha procedido al cierre del Museo del Castillo de Mata, las bibliotecas municipales y las instalaciones deportivas municipales, así como al cierre de la carretera del Cardón.

Respecto a las medidas preventivas, el ayuntamiento ha cerrado los parques públicos y las terrazas ubicadas en su interior, mientras que los aparcamientos asociados a estos espacios se irán clausurando progresivamente a medida que se desalojen los vehículos estacionados.

Asimismo se ha limitado el uso de los parques infantiles, que permanecerán balizados, así como de los parques caninos. Del mismo modo, se ha establecido la prohibición de estacionamiento y de instalación de terrazas en la calle San Bernardo para garantizar la seguridad en esta vía ante las condiciones meteorológicas adversas, así como recomienda evitar el tránsito por zonas arboladas y la permanencia en parques abiertos.

Además se ha dispuesto el cierre del Centro de Recursos Ambientales El Pambaso y de la red de huertos urbanos municipales; mientras que en lo que se refiere a los barrancos, el ayuntamiento solicita a la ciudadanía no transitar por estos espacios, teniendo cerrados los accesos al Guiniguada.

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha pedido a la ciudadanía extremar las precauciones y evitar los desplazamientos innecesarios. Así, recomienda llamar al 112 ante cualquier emergencia.

MÁS DE 100 INCIDENCIAS

Por otro lado, el Centro Municipal de Seguridad y Emergencias (Cemelpa) ha informado de que durante este martes ha coordinado más de un centenar de incidencias, en su mayoría relacionadas con las precipitaciones.

Por su tipología destacan las inundaciones (30), seguidas de incidencias en la red de alcantarillado (22) y en el alumbrado público (18), además de actuaciones relacionadas con árboles (8) y otros elementos como planchas, cartelería o ventanas (7).

En menor medida, se han registrado afecciones por acumulación de hojas y ramas (4), así como daños en vallas, muros y fachadas (3 en cada caso) e incidencias en semáforos (2).

Desde el Cemelpa se matiza que los servicios municipales han intervenido de forma prioritaria en inundaciones y acumulaciones de agua en la vía pública, así como en entornos residenciales.

También se han registrado afecciones en distintos puntos de la ciudad, entre ellos San Lorenzo (entorno del CEIP), Casa Ayala, Guillén Peraza, Párroco Jorge Casero o Punta del Hidalgo-Las Mesas, donde la situación ha requerido en algunos casos la señalización o el corte de vías.

Además se han atendido incidencias en la red de alcantarillado, con levantamiento de tapas y desbordamientos en enclaves como Mesa y López, Galilea, Cronista Álvarez Rixo, el túnel de Tunerillas o la zona de Primero de Mayo, donde se ha actuado de forma coordinada para garantizar la seguridad del tráfico y de los peatones.

También se ha intervenido ante la caída de elementos en la vía pública, entre ellas una palmera en Bravo Murillo, que ha obligado al corte temporal de la calle, ya restablecida. Asimismo se ha registrado un desprendimiento en la carretera del Cardón y la caída de cableado en Monteluz, además de situaciones puntuales de riesgo como el desplazamiento de vehículos por efecto del agua y el barro en zonas de ladera.

Por su parte, el servicio de Limpieza ha destinado un operativo especial para hacer frente a la emergencia con 133 trabajadores y 36 vehículos, que han estado trabajando durante todo el día y se mantendrán mientras dure la situación.

Respecto al servicio de Parques y Jardines ha desarrollado actuaciones centradas en incidencias de arbolado que afectaban a la seguridad y a la movilidad, con la retirada de ejemplares caídos o en riesgo y la eliminación de ramas de gran porte en distintos puntos de la ciudad.

Finalmente en la playa de Las Canteras, las lluvias han propiciado la escorrentía del barranco de La Ballena, cuya desembocadura, a la altura de La Cícer, se mantiene como zona no recomendada para el baño.

En relación con ello, el área de Ciudad de Mar ha instalado señalización informativa en los accesos para restringir el tránsito hasta la normalización de la situación. El resto del litoral no ha registrado incidencias relevantes y los balnearios permanecen operativos, al igual que las bases de Cruz Roja.

Sobre el estado del mar, apuntan que la zona de Playa Grande mantiene bandera amarilla, mientras que en La Cícer permanece izada la bandera roja.