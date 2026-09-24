Paralizado el desahucio de una mujer con cáncer terminal y dependiente de ayudas públicas en Tenerife

Decenas de personas durante una concentración frente al ático de Chamberí tras el desahucio de Maricarmen, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El desahucio de una mujer con cáncer terminal y dependiente de ayudas públicas previsto para este viernes en Granadilla, Tenerife, ha sido paralizado, según ha confirmado este mediodía a Europa Press el Ayuntamiento.

El lanzamiento, programado inicialmente a las 10.00 horas de este viernes en una vivienda en la calle José Ventura, por falta de pago, había sido tramitado ante el juzgado correspondiente por falta de pago.

Ante esta situación, el Sindicato de Inquilinas en Tenerife exigió al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Granadilla de Abona movilizar "de manera inmediata" todos los recursos necesarios para evitar el desahucio de esta vecina y garantizarle una alternativa habitacional "digna y adecuada".

La organización detalló en una nota que la vecina, de 54 años, depende actualmente de ayudas públicas como fuente de ingresos y no dispone de nómina ni contrato de trabajo. Además, tiene reconocida una dependencia de grado 2 y cuenta con el apoyo y los cuidados de un joven que se hace cargo de ella.

Además, según se le trasladó al sindicato, esta situación le estaría impidiendo acceder a una vivienda de alquiler ya que incluso para alquilar una habitación se le exige acreditar unos ingresos laborales que no tiene.

Fuentes de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias confirmaron este jueves a Europa Press que, desde que se tuvo conocimiento del caso, se estableció coordinación con el Ayuntamiento. Así, el departamento regional procedió mediante escrito a solicitar la paralización del desahucio para estudiar medidas ante este caso, una decisión que finalmente ha tomado el juzgado correspondiente.