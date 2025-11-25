Un parapentista herido de gravedad tras sufrir un caída en una playa de Haría (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 25 (EUROPA PRESS)

Un parapentista ha resultado herido de carácter grave tras sufrir una caída en una playa de Haría, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 11.02 horas en la playa de la Cantería del citado municipio, lugar hasta el que se trasladaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, así como de Protección Civil y Policía Local, que rescataron al parapentista.

Seguidamente personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al hombre que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.