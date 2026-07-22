El Parlamento aprueba la ley de agilización de licencias con el rechazo de PSOE y NC-bc y la abstención de Vox

Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la ley de agilización de licencias urbanísticas con los votos a favor de los grupos del cuatripartito, el rechazo de PSOE y NC-bc y la abstención de Vox.

El texto permite, entre otras cosas, que colegios profesionales y entidades urbanísticas acreditadas emitan informes técnicos con validez jurídica con el fin de que los ayuntamientos reduzcan los tiempos de espera para conceder los permisos.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reconocido que no hay "varitas mágicas" ni "pócimas" para resolver el problema de la vivienda en las islas pero su Gobierno ofrece "trabajo, constancia y soluciones".

Ha reconocido que "ha habido mucha tensión y muchas dificultades", especialmente en el entorno del área de Turismo pero el Gobierno, "lejos de esconder la cabeza y de mirar para otro lado", por lo que ha valorado la predisposición de la consejera, Jessica de León, por buscar acuerdos.

También ha resaltado el "espíritu constructivo" de ASG y AHI porque hay "incertidumbre" respecto a la aplicación de esta norma en las 'islas verdes' y aunque "algunos no han querido dar respuestas" y seguridad jurídica, ha anunciado que en septiembre, a través de la Consejería de Presidencia, se "va a dar respuesta" a las reivindicaciones de la Fecam respecto a las actividades clasificadas, "regulándolas para que haya un principio de homogeneidad en todos los municipios y en todas las islas".

La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha comentado que esta norma es de "urgente necesidad" para "aliviar la emergencia habitacional que sufre Canarias" ya que permitirá agilizar la concesión de licencias urbanísticas.

Ha comentado, no obstante, que la Cámara "erró" al tramitar el decreto como proyecto de ley ya que todos los grupos "han metido sus zarpas", con enmiendas que "nada tienen que ver con las viviendas", como la ley de cambio climático o el Parque Nacional del Teide.

Además ha criticado que la ley "se pliega aún más" a las posiciones de la izquierda con las zonas residenciales tensionadas "ignorando que allí donde se han implantado no han conseguido la reducción de los precios de las viviendas", salvo las más caras.

Igualmente ha cuestionado la nueva "vuelta de tuerca" a alquiler vacacional y con "juego sucio" pues se va a usar un voto particular para "tumbar" la enmienda transaccional sobre actividad inocua que salió adelante en comisión con los votos de la oposición y de ASG.

Carmen Hernández (NC-bc) ha reconocido que la crisis habitacional es un "clamor social" en las islas y por ello ve una "perversión política" que el Gobierno vaya a "privatizar" el urbanismo y el suelo cuando el problema no reside en los ayuntamientos "sino en Coalición Canaria", que lleva 30 años en la presidencia.

"Están consiguiendo fracturar esta tierra en dos Canarias, la que tiene vivienda y la que no va a poder tener vivienda", ha destacado.

Además ha comentado que se va aplicar la "diabólica" ley estatal pero al "modo Clavijo", ya que viviendas que se van a beneficiar de ayudas públicas, a los ocho años "se van a pasar al mercado especulador".

Su compañera, Esther González, ha reprochado las enmiendas del cuatripartito que "nada tienen que ver" con la agilización de licencias.

PSOE: BENEFICIAN "A LOS DE SIEMPRE"

Patricia Hernández (PSOE) ha afeado a los grupos del Gobierno que las viviendas asequibles e incentivadas podrán tener "servicios compartidos" con el fin de beneficiar "a los de siempre" aparte de que la protección solo durará siete años.

Ha indicado que la ley no es de vivienda sino de urbanismo ya que la vivienda "les importa un pimiento", ha espetado a los grupos del cuatripartito, afeándoles que han creado "un proyecto de ley omnibus" y con "peleas" entre socios.

En esa línea ha indicado que lo que quiere el Gobierno es "ampliar el margen de negocio" ya que suben el precio del módulo por vivienda protegida.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha comentado que la ley ataca el problema de la vivienda de forma "transversal" y sin esperar por el Estado y ha admitido que la ciudadanía está "cansada" de que haya "inseguridad jurídica".

Ha comentado que hay que deshacer el "tinglado" normativo y reprochado a la izquierda que quiera "desregular" la vivienda vacacional en las 'islas verdes' porque se quiere aprovechar de la mayoría parlamentaria.

El diputado herreño también ha cargado contra el grupo canarista por bloquear una enmienda in voce que va a permitir que se pueda construir en espacios protegidos en El Hierro y La Gomera.

ASG, LEAL AL GOBIERNO, PERO PIDE ESPECIFICIDADES EN LAS ISLAS VERDES

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que la vivienda vacacional no influye "para nada" en el mercado residencial y ha defendido su enmienda de declararlo como actividad inocua ya que Canarias "es muy diversa" y hay "especificidades" en las modalidades turísticas, como viviendas unifamiliares aisladas o bloques de apartamentos del mismo propietario.

No obstante, ha garantizado su "apoyo y lealtad" al pacto de gobierno suscrito en el archipiélago pese a que el voto particular de CC va a retirar la enmienda del dictamen de la comisión.

"Le quiero pedir, señor presidente, que a la tercera seamos ya capaces de solucionar el problema de la vivienda vacacional en Canarias, que nos sentemos y dejemos aparte nuestras ideologías, dejemos aparte nuestros intereses y seamos capaces de pensar en las personas", ha espetado a Clavijo, remarcando las bondades económicas que genera el alquiler vacacional.

Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, ha tildado de "revelador" que la izquierda vote en contra de una ley que va a eliminar "obstáculos" y agilizar licencias, y ha ironizado con que los socialistas cuestionen una "ley ómnibus".

Ha comentado que se trata de "resolver un problema" y legislar "con sentido común" para acabar con el "inmovilismo" en la construcción de vivienda.

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha comentado que esta ley da una "respuesta responsable y rigurosa" a la construcción de vivienda, ha negado que se privatice la gestión urbanística y defendido la "justicia social" para garantizar que haya vivienda "y primero para los canarios".

Ha criticado los "disparates" del Grupo Socialista y su "estrategia de obstruccionismo" al tiempo que ha defendido el voto particular porque la vivienda vacacional "no es neutra, genera un impacto, afecta a la convivencia, a los ruidos, al uso de zonas comunes". "Se levantan liberales y se acuestan progresistas", les ha cuestionado.

Beato ha tendido la mano a ASG para "seguir trabajando" en la búsqueda de un "equilibrio" entre la vivienda vacacional y el acceso a la vivienda de los canarios.