El Parlamento avala a César Toledo como administrador de RTVC con el rechazo de PSOE y NC-bc y la abstención de Vox

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión de control de RadioTelevisión Canaria (RTVC) ha avalado este lunes la idoneidad de César Toledo como administrador general del ente con los votos a favor de los grupos del cuatripartito (CC, PP, ASG y AHI), el rechazo de PSOE y NC-bc y la abstención de Vox.

Su nombramiento se hará oficial en el Pleno del Parlamento del próximo miércoles si logra la mayoría absoluta de la Cámara.

Toledo se ha definido como un "comunicador de la vieja escuela" con casi 40 años de experiencia profesional en prensa, radio, televisión y medios digitales y como conocedor de la empresa pública y la privada, aparte de que ha trabajado en todos los niveles de la administración.

Así, ha dicho que tiene una visión "bastante amplia y objetiva del complejo modelo de la industria audiovisual de las islas" y se ha reivindicado como "profesional de la casa" por formar parte del equipo fundador.

Ha agradecido el trabajo de su predecesora, María Méndez, quien "tuvo que pilotar la transición hacia un nuevo marco normativo y de gestión", y ha dejado "claro y sin margen a interpretaciones" que los servicios informativos serán públicos.

No ha obviado la "preocupación" y "desconfianza" que pueden tener los trabajadores ante la futura ley de RTVC pero ha señalado que el servicio público "quedará garantizado".

Igualmente ha destacado la "comprensión y paciencia" de los trabajadores de la radio con la negociación del convenio colectivo, que espera esté listo "lo antes posible, ojalá antes de Navidad".

Ha dicho que va a poner "alma y corazón" al frente de RTVC, el proyecto "más ilusionante" de su carrera profesional, y que se va a sentar sobre los pilares del "rigor, pluralidad, calidad e innovación".

Ante los posicionamientos de todos los grupos, ha señalado que no merece "ni tanta generosidad ni tanta dureza" porque viene al cargo "a hacer televisión y radio" en un momento en el que se vive una "revolución tecnológica de dimensiones inabarcables" donde los hábitos de consumo "cambian cada día".

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha agradecido la labor de María Méndez en un momento de "complejidad" y destacado que Toledo "conoce el servicio público" y ha demostrado "capacidad" para trabajar en "entornos complejos".

Ha comentado que hace falta un "compromiso firme" para lograr los objetivos en el ente como los mecanismos de gobernanza, la transparencia en los procesos internos y la definición de un modelo audiovisual público, ligado a la aprobación de la nueva ley.

En esa línea, ha apuntado que hace falta "paz social" y un "diálogo real" con los trabajadores.

Jesús Ramos (ASG) ha pedido "compromiso y trabajo" para tener "la mejor RTVC posible", ha resaltado la idoneidad de Toledo para el cargo tras casi 40 años de carrera profesional, especialmente por su "visión pública", y ha insistido en lograr medios públicos "de calidad y con compromiso social".

"Su llegada tiene que ser vista como una oportunidad para reforzar la confianza, para recuperar espacios de diálogo", ha agregado, al tiempo que ha solicitado dar "más importancia" a las islas no capitalinas.

JOVER CUESTIONA EL ALTO PRESUPUESTO

Paula Jover, portavoz adjunta de Vox, ha resaltado la "vasta experiencia" de Toledo, tanto en medios de comunicación como en gabinetes, pero ha avanzado que su grupo se abstiene por el alto coste del ente, que ha cifrado en más de 60 millones anuales, y la falta de pluralidad de los medios públicos.

Ha advertido también de la conflictividad laboral, los "cambios repentinos, ceses y nombramientos" en la televisión y afeado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que haya dicho que "la televisión y la radio públicas son del Gobierno".

Carmen Hernández (NC-bc) ha comentado que RTVC vive "una crisis sin precedentes" tras la "paz laboral y buena armonía" de la época de Francisco Moreno como administrador único, y ha lamentado la "continua inestabilidad" de esta legislatura, con un "pequeño terremoto" que ocasionó la llegada de Toledo como director de medios.

Ha demandado que un director de medios públicos sea "libre e imparcial" y cuestionado que Toledo no tiene experiencia al frente de empresas públicas ni la titulación adecuada, al tiempo que ha reprochado al PP que vote a su favor cuando lo despidió como asesor del Grupo Parlamentario Popular.

"¿Como van a defender esta candidatura si lo despidieron por espionaje y pérdida de confianza?", se ha preguntado.

Carlos Ester (PP) ha comentado que en la pasada legislatura la televisión pública estaba "bloqueada" y muchas decisiones "se vieron paralizadas por decisiones políticas y legales", y ahora "se ha mejorado" y Toledo debe "seguir el mismo camino".

Ha pedido que "se cuide al personal" porque son una "pieza indispensable" para el buen funcionamiento del ente y ha obviado responder al posicionamiento de NC-bc sobre los problemas laborales del PP con Toledo.

CC DESTACA SU "DOBLE MIRADA" PARA DIRIGIR EL ENTE

José Manuel Bermúdez (CC) ha comentado que Toledo "cumple" con todos los requisitos tras casi 40 años de experiencia que "avalan" su conocimiento del "ecosistema canario", más aún de RTVC, pues formó parte de su equipo fundador, y con una "doble mirada" tras su paso por distintas administraciones públicas.

Ha señalado que el ente vive un momento "importante" para culminar la actualización normativa pendiente y "desbloquear y modernizar el modelo audiovisual", abriendo la puerta a una etapa más "estable" tras la cierta interinidad de María Méndez.

Aunque ha avalado la idoneidad de Toledo para el cargo, le ha advertido, no obstante, de que su grupo ejercerá un "control riguroso, constante y exigente".

Nira Fierro, presidenta del Grupo Socialista, ha tildado a Toledo de "comisario político" del Gobierno de Canarias y que entró al ente "por la puerta de atrás" como director de medios y ahora gracias a la "mano divina" del presidente, Fernando Clavijo, provocando, entre otras cosas, la dimisión del jefe de Informativos, Francisco Luis Quintana.

Ha afeado al Ejecutivo la "urgencia por controlar" los medios de comunicación públicos y reprochado a Toledo que no tenga la titulación académica de periodista --ha cuestionado su clasismo y titulitis-- y que haya grabado a diputados del PP cuando era asesor del grupo parlamentario.

Fierro ha señalado que el ente vive un "momento crítico" por más que "intenten silenciarlo" y que tiene como evidencia que los trabajadores se concentran cada miércoles. "En ningún caso la Radio Televisión Canaria es la Radio Televisión del Gobierno de Canarias", ha finalizado.