El Parlamento de Canarias lamenta el fallecimiento de Ricardo Melchior, un "servidor público, ejemplar" y "comprometido"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha expresado este sábado su pesar por el fallecimiento de Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife, ocurrido este sábado, trasladándo sus condolencias a familiares, amistades y compañeros de formación política.

Resalta la Cámara regional la figura "clave" que fue Ricardo Melchior en la política insular de las últimas décadas, especialmente en el fortalecimiento del autogobierno y en el desarrollo insular.

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha subrayado, asimismo, la "dimensión humana y política" del dirigente nacionalista: "Ricardo Melchior fue un servidor público ejemplar, un hombre dialogante y profundamente comprometido con Tenerife.

El exdirigente insular accedió a la Presidencia del Cabildo de Tenerife en 1999, sucediendo a Adán Martín Menis, cargo que desempeñó hasta 2013. Y durante sus catorce años al frente de la corporación insular, impulsó importantes proyectos estratégicos para el desarrollo económico, social y territorial de la isla.