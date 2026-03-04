El Parlamento de Canarias organiza una jornada para visibilizar el trabajo femenino en el sector servicios

Cartel anunciador de las jornadas del Parlamento de Canarias con motivo del 8M - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias celebra este jueves, en la Sala Europa, la jornada 'Las que cuidan, las que atienden, las que limpian. Mujeres en el sector servicios en Canarias - ENCUENTRO 8M', un espacio de reflexión y diálogo en el marco de la conmemoración del 'Día Internacional de las Mujeres'.

Organizado por la Cámara, el encuentro tiene como objetivo visibilizar el papel esencial de las mujeres en el sector servicios en Canarias, especialmente en los ámbitos del turismo, la hostelería, los cuidados y el servicio doméstico, donde las mujeres ocupan hasta el 93% del empleo en las islas.

El sector servicios representa más del 81% del PIB de Canarias y dado que las mujeres desempeñan la gran mayoría de los puestos en este sector, "son ellas quienes sostienen y mantienen la actividad que genera la mayor parte de la riqueza del archipiélago", recoge una nota del Parlamento.

Durante la jornada se analizarán los retos actuales, se compartirán experiencias y se generará un espacio de diálogo abierto orientado a impulsar el reconocimiento profesional y social de estas trabajadoras.