El Parlamento de Canarias reivindica la necesidad de garantizar el bienestar de los niños invirtiendo "más y mejor"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Ástrid Pérez, ha leído este martes la declaración por el Día del Niño, con el que la cámara regional ha reivindicado la necesidad de garantizar el bienestar de los niños y adolescentes invirtiendo "más y mejor".

La declaración recoge que ante un momento en el que la infancia y la adolescencia "se enfrentan a numerosos retos, es más importante que nunca" que el Parlamento, como institución representativa, refuerce su compromiso con los derechos de "todos" los niños, niñas y adolescentes en Canarias y en todo el mundo.

Señala que si bien "hace poco nadie cuestionaba" que los niños y adolescentes tuvieran derecho a recibir una "alimentación y desarrollo adecuado, educación de calidad, acceder a un sistema sanitario o a convivir en un entorno familiar libre de violencia", actualmente se observa que los "recortes de financiación a la ayuda del desarrollo en todo el mundo ponen en peligro los avances" de las últimas décadas, incluso la "supervivencia" en los lugares donde los niños "son más vulnerables".

Asimismo recuerda a los más de 20.000 niños que han muerto desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, las más de dos millones de niñas que han sido excluidas de la educación en Afganistán en los últimos cuatro años, o los 3,5 millones de niños --siete de cada diez-- que "no pueden acceder a bienes y servicios básicos en Ucrania, incluido alimento o alojamiento adecuado en todo" el mundo. Además apunta que uno de cada seis, es decir, unos 473 millones de niños viven en zonas de conflicto.

Ante todo ello, indica que se debe de reafirmar el compromiso con la cooperación internacional para el desarrollo avanzando y contribuir al compromiso adquirido por España de destinar el 0,7% de la renta nacional bruta a ayuda oficial al desarrollo en 2030, prestando especial atención a las situaciones de emergencia, sobre todo los conflictos, donde la "respuesta rápida es fundamental" para hacer frente a las vulnerabilidades de los derechos de niños.

En el caso particular de España, afirma que hay "algunas cuestiones urgentes" con las que hay que seguir comprometiéndose "para garantizar el bienestar" de niños y adolescentes, ya que "no" se puede seguir consintiendo que en España, cuarta economía de la Unión Europea, "casi tres de cada diez niños" estén en riesgo de pobreza o exclusión social.

Finalmente abogan por el compromiso a invertir "más y mejor" en ejecutar el Plan Nacional de Acción de la Garantía Europea o exigir que se aprueben medidas que abran el camino hacia la prestación universal por crianza, además de compartir la responsabilidad de "acoger a todos" los niños que llegan solos a España, "huyendo de la violencia, la pobreza y los efectos del cambio climático".

En este sentido, subraya la necesidad de "cumplir" con las "obligaciones de acogida y atender adecuadamente a todos y cada uno" de los niños para ofrecerles un futuro de esperanza.

Y ante el "aumento" de los niños y adolescentes en los sistemas de protección en España, creen "imprescindible" apostar por un modelo de "transformación" de entornos en los centros de protección para que sean lugares "seguros, que atiendan y reparen el daño de los niños y niñas que no tienen el cuidado de sus padres".

LA TECNOLOGÍA

Por último, la declaración se refiere a la tecnología en la vida de los niños, apuntando que "es clave" identificar los principales riesgos y los mecanismos necesarios para impulsar actuaciones de prevención para garantizar sus derechos en el entorno digital y hacerlo con la participación y la voz de la infancia.

Así indica que cuatro de cada diez adolescentes creen haber tenido un problema de salud en el último año y uno de cada tres no ha hablado con nadie sobre ello, por lo que se comprometen a trabajar para "incrementar" los recursos disponibles y "fomentar la prevención y la detención temprana para que los malestares emocionales no se conviertan en problemas de salud" con medidas como la figura del coordinador de bienestar de protección en los centros educativos o unidades móviles de atención a la salud mental.

Y es que, añadió, conseguir que todos los niños y adolescentes vean cumplidos sus derechos "es responsabilidad de todos", siendo además un mandato de obligado cumplimiento en un Estado como el de España que ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990.