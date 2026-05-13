El Parlamento canario cierra la puerta a tramitar la prohibición del velo en espacios públicos

Archivo - 27 January 2025, Berlin: A veiled woman sits in a courtroom at the administrative court in Berlin, where she is challenging the state's decision to deny her the right to drive while wearing a face-covering veil (niqab). Arguing that the ruling v - Paul Zinken/dpa - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles, con los votos de PSOE, CC, ASG, AHI y NC-BC, más la abstención del PP, iniciar la tramitación de una proposición de ley presentada por Vox para remitirla a las Cortes con el fin de prohibir la utilización en el espacio público de los velos niqab y burka.

Igualmente pide modificar la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social para activar deportaciones y modificar la ley de protección de la seguridad ciudadana.

La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha expuesto una fotografía en un centro sociocultural de Lanzarote donde hay niñas que van vestidas con un velo y aunque entiende que hay que "respetar" la libertad religiosa, "no puede permitirse ni un burka ni un niqab".

Ha comentado que algunos municipios españoles ya han aprobado estas limitaciones en espacios públicos, ha negado que sea una iniciativa "racista" y entiende que el uso del burka abre la puerta a que los hombres acaben "obligando" a su mujer a pasar a un "espacio silencioso y oscuro" ya que cla considera de su "propiedad".

Ha apuntado que en varios países europeos ya están en marcha estas medidas y ha advertido de que no hay un "feminismo a la carta" pues el velo hace a la mujer "esclava y sumisa". "O sestá a favor, o se está en contra de la dignidad de las mujeres, no podemos callar como cómplices cobardes", ha indicado.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha comentado que se trata de un "debate delicado" que exige "rigor y no demagogia" y por ello ha criticado el "señalamiento" de Vox a una comunidad concreta, aparte de que Canarias no tiene competencias para modificar normativas estatales.

No entiende por qué se trae la iniciativa al Parlamento de Canarias cuando debe ir directa a las Cortes, ha comentado que "no protege a las mujeres ni aumenta la seguridad" y ha acusado a Vox de llevar a la Cámara una "batalla cultural contra una religión concreta".

Melodie Mendoza (ASG) ha reclamado "rigor y responsabilidad" y aunque ve "legítimo" que haya debate sobre igualdad y prendas religiosas, ha instado a caer en "mensajes simplistas" que pueden amenazar a la convivencia. "Este no es un problema social relevante en Canarias", ha comentado.

Para la diputada gomera, "no es bueno ni responsable convertir este asunto en una batalla identitaria o de cultura, porque no va a ayudar a resolver nada".

Natalia Santana (NC-BC) ha apuntado que su grupo está "en contra" del burka pero ha reprochado que a Vox "le da igual la dignidad de las mujeres" ya que su iniciativa introduce un "autoritarismo moral" que abre la puerta a que el Estado prohíba determinadas vestimentas.

Ha destacado que Canarias "no es una tierra cerrada ni uniforme" y afirmado que convivir con otras culturas no "debilita", subrayando que Vox trata de "mezclar inmigración, islam y delincuencia para construir un enemigo".

Para Santana, "a ustedes las mujeres le dan igual lo que hacen es utilizarla como excusa para señalar minorías culturales y religiosas para vomitar sus fobias".

PP: UNA "PRISIÓN DE TELA"

Jacoq Qadri (PP) ha apuntado que la igualdad "no es cuestionable" y su partido no apoya elementos que cubran el rostro de las mujeres pues el velo integral "es una prisión de tela" y un ejemplo de que la mujer "no es libre".

Ha comentado que la izquierda tiene un "feminismo a la carta" porque "normaliza que haya mujeres invisibles por las calles" si bien ha dicho que la ley es "ciencia ficción" y el Parlamento canario no es el órgano competente, aparte de que incluye "castidos desproporcionados" como deportaciones inmediatas y hasta tres años de cárcel.

Ha cargado contra el "feminismo de pancarta" y el "radicalismo" de Vox que "piensa que la falta de libertad se resuelve con más falta de libertad".

Jana González (CC) ve a Vox como "un lobo con piel de cordero" y aunque asume que tanto el burka como el niqab son una "forma de oprimir a las mujeres y una violencia silenciosa", ha detallado que la ley las "expulsa" del espacio público y "actúa contra" la mujer oprimida.

"Esta iniciativa no es feminista ni busca garantizar la dignidad de la mujer", ha señalado.

Nira Fierro, presidenta del Grupo Socialista, ha comentado que las políticas de Vox "no dan dignidad" a las mujeres y la propuesta es "racismo puro".

"Dejen de esparcir su odio, dejen de instrumentalizar el feminismo cuando es racismo y machismo lo que ustedes hacen. A ustedes no les preocupan las mujeres, mucho menos les preocupan las mujeres musulmanas. A ustedes lo único que les preocupa es su batalla ideológica y su batalla cultural. Qué poco conocen a Canarias y a sus pueblos para traer esto a este Parlamento", ha detallado.