El Parlamento pide la misma acogida de los refugiados ucranianos para las familias palestinas con el rechazo de Vox

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con el voto en contra de Vox, una Proposición No de Ley de NC-bc en la que piden el mismo trato que se ha dado los refugiados ucranianos para las familias palestinas.

Concretamente se trata de protección temporal, autorizaciones de residencia y trabajo, acceso a sanidad, educación y vivienda, visados humanitarios y programas de reasentamiento, entre otras.

Igualmente la Cámara solicita a la UE un reparto equitativo de responsabilidades entre Estados miembros, que se faciliten visados humanitarios, corredores seguros y programas de reasentamiento prioritario para las familias palestinas en situación de especial vulnerabilidad, en coordinación con UNRWA y otras agencias internacionales, condenar las violaciones graves del derecho internacional cometidas contra la población palestina, exigir el cumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia y apoyar la rendición de cuentas ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La propuesta recoge también que se debe reforzar la cooperación con organizaciones especializadas y establecer un mecanismo de seguimiento parlamentario para garantizar transparencia y eficacia en la aplicación de estas medidas y mostrar la disposición, desde Canarias, de activar los recursos y capacidades necesarios para participar de forma alícuota en la acogida humanitaria de huérfanos o familias palestinas, en colaboración con el Gobierno central, instituciones locales, organizaciones sociales y organismos internacionales.

Natalia Santana (NC-bc) ha relatado que su hijo de nueve años le pidió "hacer algo" al ver lo que pasa en Gaza, una "tragedia humanitaria y un aberrante genocidio" al que asiste impasible una comunidad internacional "secuestrada por la inmoralidad de sus dirigentes".

Ha apelado a restaurar el derecho internacional y enmarcado esta iniciativa en "aliviar el inmenso sufrimiento de quienes ya solo tienen por perder la vida" con medidas similares a las que se han aplicado con los refugiados ucranianos.

"Hay marco jurídico para ello, no caben las excusas, por tanto vamos a hacerlo", ha señalado, subrayando que el "genocidio" de Gaza está "por encima de cualquier ideología".

Según Santana, visiblemente emocionada, "no podemos salvar a quienes ya no están pero sí podemos decidir hoy que no somos cómplices".

Jesús Ramos (ASG) ha mostrado el apoyo de su grupo a esta iniciativa y cargado contra la "hipocresía" de las grandes potencias mundiales que envían ayuda humanitaria y al mismo tiempo venden armas.

VOX: "NO CUENTEN CON NOSOTROS"

Paula Jover (Vox) ha dicho que NC-bc pretende "solucionar las guerras de otros" en medio de las "guerras intestinas" que asolan a la formación y ha criticado que quieran crear "un bando de buenos y otro de malos", tal y como ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ha apuntado que lo ocurre en Gaza es "tremendo" pero al mismo tiempo ha precisado que los políticos no tienen las herramientas para resolverlo. "No cuenten con nosotros", ha señalado.

Carlos Ester (PP) ha dicho que lo importante es que "prevalezca la paz" en la zona, con un alto el fuego y la liberación de rehenes, si bien ha advertido a NC-bc de que "no se puede hacer política con esta masacre". "Debemos estrechar lazos, tiene que parar, tiene que haber un stop a todo", ha explicado.

Cristina Calero (CC) ha reprochado a dirigentes políticos y organizaciones que se debata si lo de Gaza "era o no era un genocidio" mientras bombardearon a los ciudadanos "mientras huían" o de "cómo se borraron del mapa escuelas y hospitales".

"Llamemos a las cosas por su nombre y esta matanza solo puede calificarse de genocidio. Hoy lo único que nos queda es la libertad de las palabras. Es llamar a las cosas por su nombre", ha señalado.

Elena Máñez (PSOE) ha dicho que "no caben ambigüedades" en este caso porque se ve un "genocidio televisado cada día" ya sea por las bombas o el hambre generada por Israel. "Y tenemos que hacer todo y más, todo lo que esté en nuestra mano", ha destacado.

La diputada se ha mostrado "orgullosa" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya puesto "en primera línea" para advertir del genocidio y reconocer el estado de Palestina, lo mismo que el Cabildo de Gran canaria, que ha descartado el paso de 'La Vuelta' por la isla si va un equipo israelí.