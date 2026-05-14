El Parlamento recibe a los cinco estudiantes canarios seleccionados para la Ruta Quetzal 2026

La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, junto los cinco estudiantes canarios seleccionados para la Ruta Quetzal 2026 - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha acogido este jueves el acto de entrega de la bandera canaria a los cinco estudiantes del archipiélago seleccionados para participar este verano en la Ruta Quetzal 2026, una de las expediciones culturales y educativas más prestigiosas del ámbito hispano.

Los jóvenes, alumnos de cuarto de la ESO procedentes de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, han sido elegidos por contar con algunos de los mejores expedientes académicos del país, además de destacar por su formación artística y en idiomas, según ha recordado la institución cameral en una nota.

Los expedicionarios recibieron la enseña canaria de manos de la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez. La bandera les acompañará en julio a lo largo de esta aventura cultural, en la que convivirán con estudiantes de distintos territorios mientras recorren escenarios vinculados a la historia y el patrimonio español.

HISTORIA MEDIEVAL

La edición de este año lleva por título 'Tras las huellas de Urraca la Temeraria, 900 años del Reino de Galicia', un itinerario que permitirá a los participantes profundizar en la historia medieval de España y conocer algunos de los enclaves más emblemáticos del antiguo Reino de Galicia.

La presidenta del Parlamento regional, Astrid Pérez, ha destacado "el orgullo" que supone para el archipiélago contar con jóvenes que representan "la excelencia académica, el esfuerzo y el talento" de la juventud canaria en un proyecto internacional de referencia educativa y cultural.