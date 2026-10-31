El Parlamento se suma a la conmemoración del 300 aniversario de la llegada de los primeros canarios a Uruguay - ÁLEX ROSA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha recibido esta semana en la sede de la Cámara autonómica a una delegación de la Cámara de Representantes de Uruguay, en un encuentro celebrado con motivo de la conmemoración del 300 aniversario de la llegada de los primeros canarios a Uruguay, en 1726.

En la recepción también participó Patricia Hernández, secretaria segunda de la Mesa del Parlamento de Canarias. La delegación uruguaya estuvo integrada por la diputada María Inés Obaldía y los diputados Mariano Tucci, Juan Martín Rodríguez, Nicolás Viera y Conrado Rodríguez.

También acudió Eduardo Carlos Mullín, impulsor del proyecto conmemorativo, uruguayo residente en Canarias y descendiente de aquellos primeros emigrantes, que estuvo acompañado por su hijo, Eduardo Santiago Mullín, según ha detallado la institución cameral en una nota de prensa.

Durante el encuentro se puso de relieve la importancia de esta efeméride, que recuerda los lazos históricos y humanos que unen a Canarias y Uruguay desde hace tres siglos, a través de la emigración y de la contribución de las generaciones de origen canario a la sociedad uruguaya.

Como parte del acto, la delegación uruguaya hizo entrega a la presidenta del Parlamento de una placa conmemorativa del aniversario. Asimismo, sus integrantes firmaron en el libro de honor de la Cámara autonómica, dejando constancia de esta visita institucional.

La recepción se enmarca en las actividades conmemorativas de los 300 años de la llegada de los primeros canarios a Uruguay, una fecha que recuerda la historia compartida entre ambos territorios y resaltaría los vínculos culturales, sociales y familiares que se han mantenido a lo largo de los siglos.