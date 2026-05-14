El Parlamento ultima la reforma legal para incluir a La Graciosa en el himno de Canarias

Archivo - La Graciosa - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha dejado ultimada este jueves en la comisión de Gobernación, Justicia y Seguridad la modificación legal para incluir a La Graciosa en el himno de Canarias a raíz de la reforma del Estatuto de Autonomía que la situó como la octava isla del archipiélago.

En un breve debate de algo menos de quince minutos, todos los grupos de la Cámara han avalado este cambio legal --PSOE, CC, PP, NC-BC, Vox, ASG y AHI-- que se será aprobado por el Pleno del Parlamento de forma definitiva en la sesión de los próximos días 26 y 27 de mayo, con el fin de que el nuevo himno ya se pueda escuchar en los actos oficiales con motivo del 'Día de Canarias' del 30 de mayo.

Con esta reforma, el texto del himno queda fijado como "Soy la sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava, repartido en ocho peñas --en referencia a La Graciosa--, late el pulso de mi alma".

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que este tipo de iniciativas "unen" a todos los grupos y el "sentimiento" de los canarios y entiende que también "se hace justicia" con el nuevo Estatuto, aprobado en 2018.

Ha admitido que "quizás se ha tardado demasiado" pero ha valorado que a partir de su aprobación, el himno ya reconozca a todos los habitantes de las islas.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha apuntado que la modificación de la ley es "justa" pero ha advertido de que en la futura modificación del escudo prime "el sentido común" y no modificar "de golpe" folletos, banderas, y escudos de la comunidad autónoma porque sería un "derroche" de dinero público.

Yone Caraballo (NC-BC) se ha mostrado "orgulloso" de este cambio legal porque aunque es "algo simbólico", no ha obviado que La Graciosa sufre hasta una "triple inseguridad", y este es un "primer paso" para mejorar la "integración".

Rebeca Paniagua (PP) ha coincidido en que se "un paso" para adaptar los símbolos de la comunidad autónoma a la "realidad institucional y territorial" y es "un gesto de respeto y justicia con la octava isla".

Ahora ha pedido que el nuevo himno "se conozca y se divulgue" y que se cante "con orgullo porque es una letra que redunda en la historia de Canarias".

Cristina Calero, del Grupo Nacionalista, ha afirmado que es un "orgullo" que se modifique el himno de Canarias para que incluya a todas las islas y además de forma "consensuada".

"Es una cuestión que va más allá de una letra, va más allá de cualquier isla para trascender y construir verdaderamente una nación en la que podemos decir que estamos todas".

ADN DE LOS GRACIOSEROS: RESISTENCIA A LA ADVERSIDAD

Ha incidido también en el "ADN de los gracioseros", caracterizado por su "resiliencia, resistencia a la adversidad y por hacer frente a los problemas con toda su fuerza, especialmente las mujeres, que 'bajaban el risco' para ir a Lanzarote a vender pescado y que han marcado "un hito histórico para la isla porque han sabido sacar de la adversidad lo mejor de sí para marcar el rumbo a las isla".

La graciosa hoy en el himno supone una cuestión de justicia, de poder decir por fin estamos todas. Además, haberlo hecho a través de esta proposición de ley hace que podamos participar todos los representantes políticos. Cuestión que además es un orgullo para todos y cada una de las fuerzas poder decir que se incluyó a la graciosa por unanimidad de este parlamento.

Además, ha mostrado su deseo de que "algún día" se acometa también la modificación del escudo de Canarias.

Marcos Bergaz (PSOE) ha dicho que "a la política se viene a hacer feliz a la gente" --citando al expresidente español Zapatero-- y para ello "a veces hacen falta grandes políticas con innumerables recursos económicos" o "pequeños gestos", como el de la modificación de la ley para incluir el himno.

Ha dicho que esta reforma, "sin ningún tipo de distinción política, va a hacer feliz a mucha gente", tanto a los gracioseros como al resto de canarios y ha agradecido a todos los diputados y diputadas que lo hayan "hecho posible".