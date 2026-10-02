El paro en Canarias baja en 4.156 personas en septiembre hasta los 140.303 desempleados

Archivo - Un hombre pasa por la oficina del paro de Paseo de las Acacias, a 26 de octubre de 2023, en Madrid (España). El paro subió en 92.700 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 3,3% más que en el trimestre anterior y su mayor repun - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Canarias bajó en 4.156 personas en septiembre en relación al mes anterior (-2,9%) hasta los 140.303 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en septiembre la mayoría de veces en Canarias (23 veces) mientras que ha subido en siete ocasiones.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 5.070 parados, lo que supone un 3,5% menos.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 4.078 menos (-3,55%); Construcción, 200 menos (-1,73%); Agricultura, 176 menos (-7,76%); Industria, 112 menos (-2,14%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 410 más (+3,91%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (110.848), Construcción (11.343), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (2.093), Industria (5.127), Sin empleo anterior (10.892).

En cuanto a sexos, de los 140.303 desempleados registrados en septiembre, 80.952 fueron mujeres, 2.856 menos (-3,4%) y 59.351, hombres, lo que supone un descenso de 1.300 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-2,1%).

En septiembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 483 parados más que a cierre del pasado mes (+6,9%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 4.639 desempleados (-3,37%).

Por provincias, el paro bajó en ambas, registrando una mayor caída la de Las Palmas, con 2.224 desempleados menos, mientras que la de Santa Cruz de Tenerife bajó en 1.932.

Andalucía (+6.733), Madrid (+2.773) y Galicia (+2.746) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Canarias, Ceuta y La Rioja en donde menos, con retrocesos de 4.156, 328 y un 135, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En septiembre se registraron 69.644 contratos en Canarias, un 3,3% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 31.341 fueron contratos indefinidos, cifra un 4,2% superior a la de septiembre del año anterior y 38.303, contratos temporales (un 2,5% más).

Del número de contratos registrados en septiembre, el 55% fue temporal (frente a un 58,21% del mes anterior) y un 45%, indefinidos (el mes precedente fue un 41,79%).

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Gráficos de paro registrado

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