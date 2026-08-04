El paro en Canarias sube en 1.759 personas en julio hasta los 144.168 desempleados

Archivo - Un repartidor, a 2 de agosto de 2023, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha registrado un descenso del paro del 3,3% en el último año, con 10.301 desempleados menos. En relación a junio, se ha reducido un -1%, con lo que el número de ciu - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en Canarias en 1.759 personas en julio en relación al mes anterior (+1,2%), hasta fijarse en los 144.168 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de julio desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en julio la mayoría de veces en Canarias (19 veces), mientras que ha subido en 11 ocasiones, siendo el repunte del último mes la mayor subida desde 2019.

Si bien, en el dato interanual, el desempleo en el archipiélago acumula un descenso de 6.920 parados, lo que supone un 4,6% menos.

Por sectores, el paro bajó en Sin empleo anterior, 164 menos (-1,53%) e Industria, 32 menos (-0,61%), mientras que se incrementó en Servicios, 1.899 más (+1,68%); Agricultura, 41 más (+1,83%), y Construcción, 15 más (+0,13%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (114.656), Construcción (11.475), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (2.284), Industria (5.192), Sin empleo anterior (10.561).

En cuanto a sexos, de los 144.168 desempleados registrados en julio, 83.558 fueron mujeres, 1.422 más (+1,7%) y 60.610, hombres, lo que supone un aumento de 337 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+0,6%).

En julio, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 412 parados menos que a cierre del pasado mes (-5,7%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 2.171 desempleados (+1,61%).

Por provincias, el paro subió en las dos de Canarias, produciéndose el mayor incremento en Santa Cruz de Tenerife (+438), seguida de Las Palmas (+1.321).

Cataluña (+7.705), Comunitat Valenciana (+7.021) y Madrid (+3.822) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía, Extremadura y Cantabria en donde menos, con retrocesos de 9.661, 767 y un 250, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En julio se registraron 70.258 contratos en Canarias, un 1,2% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 30.201 fueron contratos indefinidos, cifra un 3,6% superior a la de julio del año anterior y 40.057, contratos temporales (un 4,5% menos).

Del número de contratos registrados en julio, el 57,01% fue temporal (frente a un 56,59% del mes anterior) y un 42,99% indefinidos (el mes precedente fue un 43,41%).

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Gráficos de paro registrado

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/paro-registrado-datos-graficos/3...