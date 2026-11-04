El paro sube en 1.215 personas en octubre en Canarias hasta los 141.518 desempleados

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.215 personas en octubre en Canarias en relación al mes anterior (+0,9%) hasta los 141.518 desempleados.

Según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con la subida de octubre se acumulan ya tres meses consecutivos de ascensos en el desempleo en las islas.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de octubre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en octubre la mayoría de veces en Canarias (20 veces) mientras que ha bajado en 10 ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2024.

UN DESCENSO DEL PARO DEL 4,2% INTERANUAL

Por su parte, en el último año el desempleo acumula un descenso de 6.161 parados en el archipiélago, lo que supone un 4,2% menos.

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (111.358), Sin empleo anterior (11.543), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (2.147), Industria (5.127), Construcción (11.343).

En cuanto a sexos, de los 141.518 desempleados registrados en octubre, 81.277 fueron mujeres, 2.531 menos (-3%) y 60.241, hombres, lo que supone un descenso de 410 personas en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,7%).

En octubre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 1.357 parados más que a cierre del pasado mes (+19,4%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 4.298 desempleados (-3,13%).

El paro subió en las dos provincias canarias, siendo la mayor subida en Santa Cruz de Tenerife (+832 personas), por delante de Las Palmas (+383).

CONTRATACIÓN

En octubre se registraron 67.040 contratos en Canarias, un 4,8% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 28.948 fueron contratos indefinidos, cifra un 4,1% inferior a la de octubre del año anterior y 38.092, contratos temporales (un 5,4% menos).

Del número de contratos registrados en octubre, el 56,82% fue temporal (frente a un 55% del mes anterior) y un 43,18%, indefinidos (el mes precedente fue un 45%).