El pasacalles anunciador del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria motivará cortes de tráfico este viernes

Pasacalles anunciador del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2025 - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria regulará este viernes, 23 de enero, el tráfico en las zonas del Puerto y del entorno del parque Santa Catalina con motivo de la celebración del pasacalles anunciador y del pregón del Carnaval 2026, que este año conmemora el 50 aniversario de la Fiesta.

De este modo, la Policía Local activará los cortes de tráfico a partir de las 17.30 horas y hasta las 22.30 horas, de tal forma que en la zona del Puerto se procederá al cierre total de la calle Juan Rejón, en el tramo comprendido entre Pérez Muñoz y Albareda; de la calle Mahón, entre Rosarito y Juan Rejón; de Princesa Guayarmina, entre La Naval y Juan Rejón; y de la calle Ferreras, entre Luján Pérez y Albareda, según ha informado el Ayuntamiento capitalino en nota de prensa.

Y entre las 11.30 horas y las 22.30 horas se realizará el desalojo de vehículos en la calle Juan Rejón, en el tramo entre Pérez Muñoz y Albareda. También se verá afectado el carril bici de Juan Rejón, entre Pérez Muñoz y Albareda, así como el de la calle Mahón, entre Rosarito y Pérez Muñoz.

En cuanto al parque Santa Catalina, el cierre total afectará a las calles Albareda, Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura, Gomera --en los tramos Sagasta-Albareda y Eduardo Benot-Albareda-, Sagasta -entre Padre Cueto y Gomera--, Salvador Cuyás --entre Sagasta y Eduardo Benot--, Hierro --entre Tramo Sagasta y Albareda--, Padre Cueto --entre Eduardo Benot y Albareda--, Pedro Castillo Westerling --entre Eduardo Benot y Albareda-- y Alfredo L. Jones, en el tramo comprendido entre Veintinueve de Abril y Albareda.

Respecto al desalojo de vehículos en la calle Albareda se realizará desde las 11.30 horas hasta las 22.30 horas. También se producirá el cierre total del servicio de Guaguas Municipales entre las 17.30 y las 22.30 horas, con desvíos y paradas provisionales que podrán consultarse a través de los canales oficiales de la compañía.

El pasacalles anunciador comenzará a las 19.30 horas desde la calle Juan Rejón y recorrerá el entorno del Puerto hasta su llegada al parque Santa Catalina, donde a partir de las 21.00 horas se producirá la lectura del pregón a cargo de Paco Mario, que dará el pistoletazo de salida oficial a los actos conmemorativos de la fiesta.

Señalan que los cortes de tráfico se irán retirando de forma progresiva, a criterio de la Policía Local, conforme avance el desarrollo de los actos y se restablezca la normalidad en las vías afectadas.

ASPIRANTES AL TRONO

Por otro lado, el sábado, 24 de enero, está prevista la celebración de la presentación de las aspirantes al trono del Carnaval, tras ser aplazado la pasada semana por razones meteorológicas, y que se celebrará a las 21.30 horas en los Jardines Rubió del Parque Doramas.

Esto también conllevará una reordenación del tráfico en el entorno que implicará cierres totales de tráfico desde las 17.30 horas del sábado, 24 de enero, hasta las 16.00 horas del domingo, 25 de enero, en el Paseo Madrid, en el tramo comprendido entre Domingo Rivero y Pérez del Toro; en el Paseo Tomás Morales, entre la avenida Juan XXIII y el Paseo Madrid; y en la calle Emilio Ley, que ya presenta un cierre total de carriles en sentido sur desde las 15.00 horas del 16 de enero por el montaje del escenario.

También se decretará el cierre total del tráfico, excepto para acceso a garajes, en las calles Tirso de Molina y Alfonso El Sabio, en el mismo intervalo horario. Estas restricciones afectarán además al transporte público.

Por su parte, el servicio de Guaguas y el de taxis verán interrumpido el recorrido frecuente entre las 17.30 horas del 25 de enero y las 16.00 horas del 27 de enero en vías como el Paseo Madrid, Emilio Ley, Pérez del Toro --en el tramo entre Emilio Ley y la avenida Juan XXIII-- y Góngora, desde Alejandro Hidalgo hasta Emilio Ley, todas ellas condicionadas por el montaje y desarrollo del evento.

Además, se procederá al cierre del carril bici en la calle Emilio Ley y en el Paseo Madrid, entre Domingo Rivero y Pérez del Toro, desde las 17.30 horas del sábado hasta las 16.00 horas del domingo.

Como medida adicional, se habilitará de forma excepcional el carril bus-taxi para todo tipo de vehículos en la calle Pérez del Toro, en el tramo comprendido entre Emilio Ley y la avenida Juan XXIII, durante el periodo en el que permanezcan vigentes las restricciones.