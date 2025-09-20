La Pasarela Larios de Málaga reconoce a 'Tenerife Moda' por su papel en la promoción y el fortalecimiento del sector - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Pasarela Larios de Málaga, uno de los escaparates de moda más relevantes de España, ha reconocido este viernes al programa Tenerife Moda del Cabildo de Tenerife, por su papel fundamental en la promoción y el fortalecimiento del sector textil.

Asimismo, este galardón pone en valor la labor que, desde hace más de dos décadas, impulsa Tenerife Moda en apoyo al talento creativo, la profesionalización de diseñadores y empresas, y la proyección internacional de la moda hecha en Canarias, según ha destacado, por su parte, el Cabildo tinerfeño en una nota de prensa.

Durante el acto, se ha subrayado especialmente la apuesta del programa por la sostenibilidad, la incorporación de procesos de producción responsables y el fomento de materiales respetuosos con el medio ambiente, aspectos que lo han posicionado como un "referente" dentro y fuera del archipiélago.

Destaca el Cabildo que este reconocimiento recibido en la Pasarela Larios simboliza no solo "un logro" para Tenerife Moda, sino también un avance para la moda española en su conjunto, ya que resalta el compromiso del sector con los valores de innovación, respeto al entorno y competitividad en un mercado global "cada vez más exigente".

"Este premio es un orgullo para todos los diseñadores y empresas que forman parte de Tenerife Moda. Desde hace años trabajamos con la firme convicción de que la moda no solo es creatividad, sino también motor económico, generador de empleo y una herramienta para transmitir valores como la sostenibilidad y la innovación", ha resaltado Efraín Medina, responsable del programa Tenerife Moda.

Ha señalado, además, el compromiso del sector con el futuro: "Este galardón no es solo para Tenerife Moda, sino para cada creador, artesano y emprendedor que ha creído en este proyecto. Nuestra meta es seguir fortaleciendo un modelo de moda responsable, competitivo y con identidad propia, capaz de situar a Canarias en el mapa internacional del diseño."