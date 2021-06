Pedro Martín cree que Reino Unido "tendrá que reconsiderar" la reapertura turística si los contagios siguen bajando

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha señalado este martes que Reino Unido "tendrá que reconsiderar" su posición sobre la reapertura de la actividad turística dado que los contagios, "aunque con dificultades", siguen bajando.

"Las conversaciones que mantenemos con el Gobierno británico no son especialmente esperanzadoras", ha comentado a los periodistas, confiando en que en julio "no habrá motivo alguno" para que no se reanuden las conexiones aéreas con normalidad.

Así, ha señalado que espera reunirse próximamente con el embajador británico en España, Hugh Elliott, para tratar de "cerrar alguna fecha" y poder agilizar la reapertura del mercado turístico británico.

Según Martín, "no solo lo pide" el Gobierno español o las autoridades canarias sino también los operadores áereos británicos que quieren recuperar su actividad.