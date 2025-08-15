Permitido el tránsito por senderos de municipios del norte de Tenerife desde este sábado - CABILDO DE TENERIFE

En estos municipios de la isla, la vegetación ha recuperado el contenido de agua que había perdido, disminuyendo con ello el riesgo de incendio forestal

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, teniendo en cuenta la evolución de las circunstancias meteorológicas, aplicará a partir de las 7:00 horas de este sábado medidas de prevención de incendios forestales de grado 2 en los municipios de la vertiente norte de la isla.

Mientras, en los municipios de la vertiente sur se mantendrán las medidas de grado 3, según ha precisado la institución insular en una nota de prensa.

La decisión responde a que los municipios con influencia del viento alisio, donde las temperaturas son más suaves y se ha mantenido el incremento de la humedad relativa, la vegetación ha recuperado el contenido de agua que había perdido, disminuyendo el riesgo de incendio forestal. Así, en esta zona se pasan a aplicar medidas de grado 2.

Por el contrario, en los municipios orientados al sur, aunque la temperatura ha disminuido, la humedad sigue siendo muy baja, siendo recomendable mantener las medidas de prevención de grado 3.

MEDIDAS DE GRADO 2

En los municipios de Buenavista del Norte, Los Silos, El Tanque, Garachico, Icod de los Vinos, La Guancha, San Juan de la Rambla, Los Realejos, La Orotava, Santa Úrsula, La Victoria de Acentejo La Matanza de Acentejo, El Sauzal, Tacoronte, San Cristóbal de la Laguna, Tegueste, Santa Cruz de Tenerife y El Rosario se aplican medidas de grado 2.

Así, se permiten las siguientes actividades:

1.- Actividad cinegética sin escopeta y entrenamiento

2.- Estancia en el monte y tránsito por senderos y pistas forestales o campo a través. El sendero PR TF 51 San José de Los Llanos-Punta de Teno se puede recorrer en su totalidad.

3.- Tránsito por carreteras insulares y vías municipales de comunicación

4.- Tránsito con bicicletas o caballos por pistas forestales (consultar mapa TenerifeON)

5.- Acceso de titulares a sus propiedades e infraestructuras

6.- Actividades ordinarias fuera de la zona de riesgo de incendio

Por otro lado, están prohibidas las siguientes actividades:

1.- Realizar fuego en exteriores: hogueras, fogones, barbacoas, cocinas de gas y similares.

2..- Exhibiciones pirotécnicas

3..- Utilización de maquinaria y herramientas que provoquen chispas

4.- Aprovechamientos forestales

5.- Vehículos de motor en red de pistas forestales con finalidad recreativa (TenerifeON)

6.- Uso de las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos (consultar TenerifeON)

7.- Eventos deportivos y romerías en pistas y senderos forestales y campo a través

8.- Actividad cinegética con escopeta en toda la isla

MEDIDAS DE GRADO 3

En los municipios de Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Arona, Vilaflor, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide se aplican medidas de grado 3, en donde están prohibidas las siguientes actividades:

1.- Actividad cinegética sin escopeta y entrenamiento

2.- Estancia en el monte y tránsito por senderos y pistas forestales o campo a través

3.- Tránsito por carreteras insulares y vías municipales de comunicación

4.- Tránsito con bicicletas o caballos por pistas forestales

5.- Acceso de titulares a sus propiedades e infraestructuras

6.- Actividades ordinarias fuera de la zona de riesgo de incendio

7.- Realizar fuego en exteriores: hogueras, fogones, barbacoas, cocinas de gas y similares.

8.- Exhibiciones pirotécnicas

9.- Utilización de maquinaria y herramientas que provoquen chispas

10.- Aprovechamientos forestales

11.- Vehículos de motor en red de pistas forestales con finalidad recreativa

12.- Uso de las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos. Los Miradores de Chipeque y Chimague continúan cerrados.

13.- Eventos deportivos y romerías en pistas y senderos forestales y campo a través

14.- Actividad cinegética con escopeta en toda la isla

El Cabildo de Tenerife ha pedido a la ciudadanía extremar las precauciones en todo el territorio insular con cualquier actividad que pueda generar incendios (fumar en zona forestal, uso de grupos electrógenos, material eléctrico y pirotécnico, etc.).