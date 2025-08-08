Piden al sector vitivinícula extremar la precaución tras la detección de dos focos de la filoxera de la vid en Tenerife

Gobierno canario y Cabildo de Tenerife trabajan en el control de un foco de filoxera de la vid detectado en La Laguna - CABILDO DE TENERIFE

Existe una guía técnica con imágenes y descripciones detalladas para que viticultores y técnicos puedan reconocer de manera eficaz los síntomas de la filoxera en hojas y raíces, recuerda la Cátedra de la ULL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y de la Universidad de La Laguna ha llamado este viernes a extremar la vigilancia y la precaución, y a la colaboración del sector vitivinícola, tras detectarse, por primera vez en las islas, focos de la filoxera de la vid (Daktulosphaira Vitifoliae) en Tenerife.

Se trata de una plaga que nunca antes se había detectado en Canarias. Su entrada en Europa, en el siglo XIX, provocó una devastación masiva de los viñedos con efectos que se prolongaron durante más de treinta años, según ha recordado la propia Cátedrá a través de un comunicado emitido a los medios de comunicación.

Enfatizan que ya el Gobierno regional y el Cabildo han activado un protocolo para mitigar su expansión, con medidas que incluyen la eliminación de las plantas y raíces afectadas tras la desinfección, el establecimiento de una zona de vigilancia alrededor del foco, la prospección intensiva en fincas comerciales y no comerciales, y reuniones informativas con el sector.

UNA GUÍA TÉCNICA PARA RECONOCERLA

Desde este contexto, subrayan, se ha elaborado una guía técnica con imágenes y descripciones detalladas para que viticultores y técnicos puedan reconocer de manera eficaz los síntomas de la filoxera en hojas y raíces. Este documento, una herramienta fundamental para la detección precoz, está disponible para su consulta y descarga en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias.

En concreto, se han detectado en la comarca de Tacoronte-Acentejo varios brotes de filoxera, una plaga que voces autorizadas del sector han calificado de "complicadísima y grave" y que pone en riesgo las 3.200 hectáreas de viñedos de la isla de Tenerife.

El Cabildo y el Gobierno de Canarias han actuado retirando las plantas y raíces afectadas, desinfectando la zona y delimitando el foco para evitar su propagación. Sin embargo, puntualizan, dado que la plaga es imposible de erradicar una vez que se establece en las raíces, la única solución a largo plazo será la reconversión de las plantaciones.

Esto último, especifican, se conseguirá al injertar variedades canarias en los patrones americanos, resistentes al insecto.

Desde la Cátedra, en línea con las recomendaciones de las instituciones públicas y de los representantes del sector, han hecho un llamamiento a todos los agricultores y viticultores para que extremen la vigilancia en sus cultivos.

Recomiendan a informar de inmediato a las Agencias de Extensión Agraria del Cabildo, a la Consejería de Agricultura del Gobierno canario o a los Consejos Reguladores de las DOP ante cualquier sintomatología sospechosa, como mutaciones en las hojas.