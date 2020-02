Piqué dice que el 'brexit' es una "tragedia irreversible" aunque tendrá poco impacto en el turismo en Canarias

Publicado 18/02/2020 12:26:09 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Industria y Asuntos Exteriores, Josep Piqué, ha dicho este martes que el 'brexit' es una "tragedia irreversible para todos" pues Reino Unido no volverá a la Unión Europea durante la próxima generación, lo que demuestra que no se cumple el tópico de "la flema y el pragmatismo británico" pues no han aplicado el "sentido común" durante el proceso, tal y como han hecho los catalanes con la declaración unilateral de independencia.

En una conferencia impartida en el 'Foro Premium del Atlántico' que organiza 'Diario de Avisos' ha señalado que "a trancas y barrancas" se ha conseguido aplazar la salida hasta el 31 de diciembre y con cierto acuerdo si bien no se ha "despejado la incógnita" de si el 'brexit' finalmente será duro.

En el caso concreto de Canarias, ha apuntado que habrá "poco efecto" en el turismo, especialmente si se regula bien el mercado aéreo y las rutas y sí ve afección en el ámbito de la compra y producción de bienes y los servicios financieros.

Cara al sector turístico canario, ha recomendado "diversificar" la oferta y potenciar servicios al margen del segmento tradicional de sol y playa para "sofisticar y darle complejidad" a la oferta con el fin de competir con destinos alternativos.

Piqué ha reconocido que las cosas "no se han hecho mal" en el turismo pues es la primera actividad económica de las islas y España peor ahora hay un "marco distinto" al que enfrentarse derivado de la revolución digital.

En ese sentido, no ha ocultado que la quiebra de un gran turoperador como Thomas Cook "es un problema a corto plazo" pero entiende que es mejor ligarse en el futuro a un gestor de viajes como Amadeus que a un tuoperador clásico.