El Plan de Formación del REF abre una nueva convocatoria de cursos para pymes y autónomos en Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

El Plan de Formación sobre el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias continuará en marcha este mes con nuevas actividades dirigidas a pymes y autónomos del archipiélago. El programa, impulsado por el Comisionado del REF, incluye una docena de cursos que se celebrarán de forma presencial en La Gomera, Gran Canaria y Tenerife y en formato online para el resto de las islas.

La primera sesión ha tenido lugar este miércoles en la sede de La Laguna de la Federación Provincial de Empresas del Metal y las Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete), con la participación de más de 50 empresas del sector industrial y la inauguración a cargo del comisionado, José Ramón Barrera, según ha informado el Ejecutivo canario en una nota.

Desde que esta iniciativa se puso en marcha, el 12 de septiembre, ya se han realizado 16 talleres para acercar los incentivos fiscales del régimen canario al tejido productivo local. La próxima semana se sumarán otros dos.

PROGRAMACIÓN

En concreto, el 13 de octubre, de 13:30 a 15:30 horas, el Cabildo de La Gomera albergará el encuentro '¿Cómo beneficiarte de los incentivos del REF en tu negocio?', organizado en colaboración con la Cámara de Comercio, a través de la Red Insular Punto de Atención al Emprendedor-Ventanilla Única Empresarial (PAE-VUE). En esta ocasión, el ponente será el economista forense y secretario técnico del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Hernández.

El martes 14 de octubre, la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca) organiza una sesión online para sus asociados, mientras que el viernes 17, de 10:00 a 12:00 horas, la Cámara de Comercio ha abierto la inscripción para un encuentro híbrido (presencial y online) para emprendedores que tendrá lugar en su sede del municipio de Adeje (Tenerife).

El Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro ofrecerá una jornada formativa híbrida el miércoles 22 de octubre, de 14:00 a 16:00 horas. Ese mismo día, la Cámara de Comercio de Gran Canaria acogerá una actividad de formación interna para su personal y el día siguiente, será la sede del taller que organiza el Clúster Aeronáutico y Aeroespacial de Canarias para sus asociados.

Para la última semana de octubre hay confirmadas otras tres actividades. El martes 28 tendrá lugar una sesión para colegiados del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales (Cotime) de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El miércoles 29 de octubre la Cámara de Comercio de Gran Canaria ofrece un nuevo taller formativo en su sede de León y Castillo, de 9:30 a 11:30 horas. La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) cerrará el programa de este mes con un curso híbrido de dos horas, de 10:00 a 12:00 horas, que tendrá lugar el día 30.

EL PLAN DE FORMACIÓN

El Plan de Formación sobre el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias para pymes, autónomos y emprendedores es una iniciativa que busca acercar al tejido productivo del archipiélago las herramientas que ofrece el fuero isleño para compensar los sobrecostes derivados de la lejanía y la insularidad, así como impulsar la competitividad de las empresas.

Este proyecto se desarrolla en todas las islas y contempla más de 60 actividades entre septiembre y diciembre de este año. De este modo, los participantes podrán conocer los instrumentos más relevantes para mejorar sus instalaciones, innovar, generar empleo y hacer que su proyecto crezca.

Entre los incentivos del REF sobre el Impuesto de Sociedades y el IRPF se abordarán la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), la Deducción por Inversiones de Canarias (DIC) y la bonificación para la producción de bienes industriales, agrícolas, ganaderos o pesqueros, entre otras.

Además, se detallarán las compensaciones económicas, como las del transporte de personas y mercancías, la energía y la obtención y generación de agua. Asimismo, se analizarán casos prácticos y se resolverán dudas planteadas por los asistentes, de manera que cada empresa pueda identificar qué ventajas del REF resultan más útiles para su proyecto.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de las principales asociaciones y colegios profesionales del ámbito económico y fiscal de las islas: los Colegios Oficiales de Economistas y de Gestores Administrativos de ambas provincias, el Colegio de Titulados Mercantiles de Santa Cruz de Tenerife, así como las demarcaciones locales de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) y la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias.

Los profesionales adscritos a estas entidades son los encargados de impartir la formación, lo que garantiza la máxima calidad técnica y el rigor en los contenidos.