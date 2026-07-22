Planas vincula la acusación de Julio Martínez a Zapatero en el rescate de Plus Ultra a una "estrategia de defensa"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la celebración del acto institucional de clausura de los eventos de conmemoración de los aniversarios de las Reservas Marinas de Interés Pesquero de Canarias, a 22 de julio de 2026, en - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha vinculado este miércoles a una "estrategia de defensa" las declaraciones del empresario Julio Martínez ante el juez José Luis Calama, que instruye el 'caso Plus Ultra', en la que sostuvo que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lideró el proceso de rescate de la compañía.

"Ya lo veíamos y decíamos de alguna forma que en relación con algún expediente judicial reciente, pues era de esperar que alguien se dirigiera para ahí", ha indicado, si bien ha remarcado también que no se puede "opinar de cada momento" de la instrucción judicial.

Planas ha comentado que de lo que se trata ahora es de que esa fase "se complete de debida forma y a partir de ahí se saquen las conclusiones", subrayando que Zapatero "tiene derecho a defender su presunción de inocencia como cualquier ciudadano".

No obstante ha indicado que esa defensa debe basarse "en los hechos" y en ese sentido "las explicaciones las tiene que dar quien tiene que darlas".

En cuanto al propio rescate de la aerolínea ha recordado como durante la pandemia sanitaria muchas empresas "se vieron muy afectadas entre su actividad", por ejemplo en el sector turístico y el aéreo por lo que se creó un fondo de solvencia con la cobertura de la Comisión Europea para "poder proporcionar liquidez y rescatar a determinadas compañías".

Así, ha detallado que en toda la UE se hicieron numerosos rescates en esa condiciones, al igual que en España, donde el proceso se llevó a cabo "de forma muy rigurosa" por parte de la SEPI y también de consultorías jurídicas y financieras externas.

Ese proceso, ha proseguido, ha tenido un "control posterior" por parte de la Comisión Europea, del Tribunal de Cuentas y de la propia justicia por lo que "no hay la menor duda de la legalidad y de las condiciones" en las que se acometió el rescate, con una tramitación administrativa "perfecta".