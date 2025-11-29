La plantilla de Gesplan contará con atención psicosocial a demanda tras un acuerdo sellado en la provincia tinerfeña

La plantilla de Gesplan verá reforzada su atención psicosocial tras un acuerdo con el Colegio Oficial en Tenerife - GESPLAN

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) y el Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife han suscrito recientemente un acuerdo de cooperación institucional con el objetivo de reforzar la atención psicológica para proteger el bienestar psicológico del personal de Gesplan.

Con esta iniciativa, puntualiza la empresa pública en una nota, se pretende fortalecer el sistema de apoyo psicosocial a las personas trabajadoras, mejorar el clima laboral y reforzar el "compromiso institucional" con la salud mental en el entorno de trabajo.

El servicio se llevará a cabo, siempre, de forma coordinada entre el COP y la propia empresa, a través de la Dirección de Clima Laboral, que será la encargada de validar cada intervención, con el fin de garantizar su correcta aplicación, según han precisado.

El documento ha sido avalado por el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias y presidente del Consejo de Administración de Gesplan, Manuel Miranda, el consejero delegado de la sociedad mercantil, Miguel Ángel Pérez, y la decana del COP, Carmen Linares.

Miranda ha recordado que la protección de la salud mental es una "prioridad ineludible" para la sociedad, Asimismo, el acuerdo rubricado supone una de las medidas que las instituciones públicas "deben impulsar y hacer visibles" para que otros sectores se sumen a prevenir un riesgo laboral que es "cada vez más evidente".

El consejero ha puntualizado que la colaboración con el Colegio Oficial de Psicología aporte "un enfoque profesional y especializado", reforzando el sistema de apoyo a la salud de los trabajadores y mejora la capacidad de respuesta de la administración.

Por su parte, la decana del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Linares, ha advertido que "garantizar el bienestar psicológico de las personas es clave para fomentar un clima laboral saludable y productivo". Por ello ha celebrado este "paso más" en el cuidado de los trabajadores de Gesplan.

En definitiva, detallan, objeto del convenio es definir la cooperación institucional para proteger la salud, el bienestar psicológico y la mejora de la calidad de vida del personal laboral de Gesplan que puedan estar expuestos a situaciones laborales que perjudiquen su salud mental, como el estrés laboral que se puede originar en el desarrollo de la actividad profesional.

SOBRE EL PROTOCOLO

El convenio establece que esta colaboración se activará exclusivamente a demanda de la empresa Gesplan y se hará solo a petición de la dirección de Clima Laboral. Así,la empresa pública deberá aprobar con carácter previo aquellos casos que sean propuestos y motivados técnicamente por el COP Santa Cruz de Tenerife.

Además, Gesplan se compromete a colaborar en todo lo posible con el COP para el efectivo cumplimiento del objeto del presente convenio, con la prestación del servicio de asistencia psicológica, al igual que a realizar el seguimiento de la asistencia, evolución y aprovechamiento de las personas que participen en las distintas actividades que se realicen en ejecución del convenio.

Por su parte, el COP identificará los factores estresantes del entorno laboral para que la persona pueda trabajar en ellos, mejorando su bienestar en el trabajo, proporcionará herramientas y recursos para aliviar los síntomas de estrés y la ansiedad, al igual que facilitará apoyo psicológico al personal para contar con un ambiente distendido entre trabajador y empresa.

MECANISMOS DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

Entre los aspectos que han motivado la firma de este documento, que tendrá vigencia de un año con posibilidad de prórroga, el Colegio Oficial de Psicólogos agrupa a profesionales cualificados, colegiados y habilitados legalmente para intervenir en situaciones de alta sensibilidad emocional, garantizando calidad, ética y eficacia en las actuaciones. Además, ante eventos traumáticos o conflictivos en el entorno laboral, la existencia de un protocolo de actuación conjunto permite activar mecanismos inmediatos de atención y acompañamiento, minimizando el impacto negativo.

Asimismo, destacan, una intervención profesional temprana ayuda a evitar la cronificación de problemas psicológicos, contribuye a la resolución de conflictos y reduce el riesgo de bajas prolongadas o de judicialización de situaciones laborales. De este modo, el acompañamiento psicológico en momentos críticos no solo apoya a las personas afectadas, sino que mejora el ambiente general de trabajo, refuerza la cohesión interna y favorece el rendimiento laboral, a la par que la colaboración evita duplicidades, optimiza los recursos de la empresa y se apoya en estructuras ya consolidadas.