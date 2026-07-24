PLOCAN se integra en la red I+D+i del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife

Presentación del acto de incorporación de PLOCAN al Parque Científico y Tecnológico de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, recibe en sus enclaves a una Infraestructura Científico Técnica Singular (ICTS), la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) que ha abierto oficinas en el enclave de Barranco Grande.

El objetivo es facilitar diversos proyectos de investigación, desarrollo e innovación ante el aumento de actividad desarrollada en la isla, y que sirva como refuerzo de la coordinación y colaboración con otras entidades y organismos del ecosistema de I+D+i presentes en Tenerife.

La Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) para la investigación, desarrollo e innovación en el campo de la ciencia y tecnologías marina afianza así su propósito de ampliar la relación con el entorno de I+D+i de Tenerife y facilitar la ampliación de la plantilla del consorcio en la isla con el fin de continuar el desarrollo de actividades técnicas y científicas vinculadas a sus proyectos, situándose en el norte de Tenerife con la ventaja de la proximidad a núcleos de actividad científica y tecnológica.

Han acudido a la inauguración de las oficinas el consejero de innovación, investigación y desarrollo de Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez Díaz, acompañado de la directora gerente de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife Olga Martín Pascual y por parte de la empresa PLOCAN, el director José Joaquín Hernández Brito y el gerente Carlos Medina Santana.

Martínez ha indicado que "la instalación de PLOCAN en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife supone un importante impulso al ecosistema de investigación, desarrollo e innovación de la isla".

Así, ha comentado, "su incorporación responde al crecimiento de la actividad científica y tecnológica en Tenerife y refuerza el compromiso compartido de impulsar proyectos innovadores y fortalecer la colaboración entre instituciones, empresas y centros de investigación".

En esa línea ha afirmado que sesde el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife se da la bienvenida a PLOCAN, "convencidos de que su presencia contribuirá a reforzar la coordinación con el conjunto del ecosistema de I+D+i, favoreciendo el desarrollo de iniciativas conjuntas y consolidando a Tenerife como un referente en ciencia, tecnología e innovación".

Por su parte, el director de PLOCAN José Joaquín Hernández Brito ha destacado las capacidades del organismo en observación oceánica, ensayo de tecnologías marinas y desarrollo de soluciones tecnológicas, además de su conexión con las principales redes internacionales de investigación e innovación marina y marítima.

"La cooperación entre administración, academia, empresa y sociedad --la cuádruple hélice-- es una máxima de PLOCAN en todas las islas, llegar al territorio con proyectos reales de economía azul, aprovechando la ola de la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la sensórica y la robótica", ha afirmado.

TRES PROYECTOS POR 6,3 MILLONES

PLOCAN desarrolla en estos momentos junto a otros socios tres proyectos internacionales en Tenerife con un presupuesto conjunto de 6,3 millones de euros.

Concretamente se trata de los proyectos 'Acuerdo sobre las Ballenas del Atlántico: mitigación de las colisiones con buques y mejora del secuestro de carbono en el Atlántico (Atlantic Whale Deal)', 'Vigilancia de las ballenas, protección de las aguas- Seguimiento en tiempo real de cetáceos y embarcaciones de recreo para apoyar la investigación científica y la vigilancia gubernamental' (Oceansentinel) e 'Impulsando el talento y la innovación en la Economía Azul Atlántica' (UPWELLING).

El Acuerdo sobre las Ballenas del Atlántico probará tecnologías innovadoras para mitigar colisiones entre barcos y ballenas, promoviendo la cooperación transnacional.

Así, desarrollará técnicas de detección, mapas de riesgo de colisión y contaminación acústica, y evaluará los servicios ecosistémicos de las ballenas.

El proyecto busca proteger la biodiversidad y fortalecer los ecosistemas oceánicos con un plan sostenible a largo plazo.

De esta forma, producirá técnicas de detección y localización (acústica, visual y térmica), creará mapas de riesgo de colisión y contaminación acústica integrados en herramientas interactivas, evaluará los servicios ecosistémicos que prestan las ballenas y propondrá un plan sostenible a largo plazo.

MONITORIZACIÓN DE CETÁCEOS

PLOCAN además coordina 'Oceansentinel' para el desarrollo e implementación de un sistema de monitorización en tiempo real de cetáceos en la ZEC Franja Marina Teno-Rasca, en un proyecto en el que se instalarán y operarán cámaras costeras de alta resolución, se desarrollarán y validarán algoritmos de inteligencia artificial para detección de cetáceos y embarcaciones, se estudiarán datos de cetáceos y tráfico marítimo recreativo, y se generará información útil para vigilancia ambiental, gestión de la ZEC y apoyo a autoridades competentes, entre otros objetivos.

En cuanto a 'Impulsando el talento y la innovación en la Economía Azul Atlántica' (UPWELLING), se trata del tercer proyecto europeo en desarrollo y está financiado por el programa Interreg Atlantic Area 2021-2027, y reúne a entidades de España, Portugal, Francia e Irlanda con el objetivo de fortalecer la economía azul mediante la mejora de las capacidades humanas, la innovación tecnológica y la colaboración transnacional.

El proyecto surge para responder a algunos de los principales desafíos del sector marítimo y marino en el Espacio Atlántico: la escasez de profesionales especializados, las dificultades de las empresas para acceder a infraestructuras de ensayo y demostración, y la necesidad de reforzar la cooperación entre centros de investigación, infraestructuras marinas, empresas y administraciones públicas.

Parque Científico y Tecnológico de Tenerife impulsa la economía azul como uno de los sectores estratégicos del Plan Director de Innovación (PDI), promoviendo un entorno que favorece la innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de proyectos de alto valor añadido.

En este contexto, la incorporación de PLOCAN al ecosistema innovador de PCTT supone un impulso decisivo para fortalecer la colaboración entre ciencia y empresa, acelerar nuevas iniciativas de I+D+i y consolidar a Tenerife como un referente nacional e internacional en economía azul e innovación marina.