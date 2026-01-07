Podemos acusa a PP y Vox de "abrir la puerta" a una Marcha Verde de Marruecos sobre Canarias por su apoyo a Trump

La portavoz de Podemos Canarias, Noemí Santana - CEDIDO POR PODEMOS CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos Canarias ha acusado al PP y a Vox de legitimar con su apoyo a Donald Trump una doctrina internacional que podría "abrir la puerta" a una nueva Marcha Verde impulsada por Marruecos con el respaldo de Estados Unidos sobre el archipiélago, Ceuta y Melilla.

Así lo ha señalado la formación morada en un comunicado en el que ha advertido de que la derecha española "ha roto el marco legal que protegía la soberanía territorial al aplaudir el modelo de intervención sin ley que Trump aplicó en Venezuela".

En este sentido, recordó que Canarias está rodead de fondos marinos con minerales estratégicos, bolsas de gas y posibles reservas de petróleo, que con unos recursos "cada vez más codiciados por las grandes potencias y que Marruecos ya ha empezado a reclamar unilateralmente".

Además, Podemos ha hecho especial hincapié en que el reino alauí ha delimitado zonas marítimas que se solapan con aguas canarias firmando acuerdos con empresas extranjeras para explorar esos yacimientos con el beneplácito de Estados Unidos, su socio militar prioritario.

La diputada en el Congreso y portavoz de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha dicho que cuando se rompe el principio de legalidad internacional fuera, "se debilita aquí también". "Lo que hoy se permite en Caracas, mañana puede ocurrir en Canarias si hay intereses en juego", ha observado.

"PP y Vox --continuó-- están entregando a Marruecos y a Trump el relato que necesitan para justificar una intervención que pueda ser la continuación de lo que vivimos en el Sáhara en 1975. Y esta vez los recursos están aquí, bajo nuestros pies".

Para la formación, el único freno real a estas ambiciones es el marco del derecho internacional, en especial la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que reconoce a los Estados costeros la soberanía sobre la plataforma continental y sus recursos.

Sin embarco, continuó Santana, Marruecos ha iniciado una estrategia de hechos consumados, declarando zonas exclusivas y desafiando la autoridad española sin una respuesta firme desde Madrid.

"La derecha española no defiende a España: protege a quienes quieren trocearla. Mientras Marruecos estrecha la mano de Trump para asegurarse apoyo militar y control sobre recursos ajenos, PP y Vox aplauden desde aquí, rompiendo el escudo legal que nos protege como Archipiélago. Están legitimando que puedan quedarse con Canarias si lo desean", criticó.

Por ultimo, Podemos Canarias ha reclamado al Gobierno de España que actúe con firmeza condenando la agresión militar de Estados Unidos en suelo venezolano, que defienda la soberanía marítima de Canarias y que ponga freno a cualquier intento de apropiación ilegal por parte de Marruecos.