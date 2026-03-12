Podemos Canarias dice que Clavijo vive "en Matrix" porque ignora los problemas que afectan a los ciudadanos

La coordinadora general de Podemos Canarias, Noemí Santana, y el secretario de Comunicación de Podemos Canarias, Fernando Ruiz, en rueda de prensa - PODEMOS CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos Canarias ha señalado este jueves que el presidente canario, Fernando Clavijo, vive "en Matrix", ya que en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad celebrado esta semana en el Parlamento autonómico, ha presentado una imagen "irreal" del archipiélago, además de "ignorar algunos" de los principales problemas que afectan a la ciudadanía.

En este sentido, la coordinadora general de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha considerado que Clavijo ha ofrecido en el debate "una Canarias que no existe para la mayoría social", según ha informado la formación morada en nota de prensa.

"Fernando Clavijo está en Matrix. Ha elegido la píldora que le impide volver al mundo real y eso le lleva a no ver la realidad que viven miles de familias en Canarias. El problema es que cuando un presidente decide vivir en esa realidad paralela, el resultado es un gobierno que no gobierna y que deja a la ciudadanía enfrentándose sola a sus problemas", apuntilló.

Para Santana mientras Clavijo habla "de crecimiento económico y estabilidad", hay "muchas" familias que "siguen teniendo enormes dificultades para cubrir sus necesidades básicas". Añadió que hay "miles de hogares" que siguen "haciendo malabares para llenar la cesta de la compra o para pagar el alquiler. Esa es la Canarias real que el Gobierno decidió no mencionar".

Canarias, apuntó, "continúa siendo una de las comunidades con mayores niveles de pobreza del Estado, con más de un tercio de la población en riesgo de pobreza o exclusión social", si bien señaló que el archipiélago "no es una comunidad pobre, es una comunidad mal gestionada".

Santana ha criticado que el Gobierno de Canarias haya dejado "sin ejecutar" más de 3.300 millones de euros presupuestados en los últimos tres años, al tiempo que ha impulsado medidas fiscales como la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones que, a su juicio, "benefician principalmente a las grandes fortunas".

En materia de vivienda, expuso que el Gobierno de Canarias "se niega a aplicar la Ley estatal de Vivienda o a declarar zonas tensionadas", lo que dijo "está permitiendo que miles de viviendas se destinen al alquiler turístico". Añadió que el derecho a la vivienda "no puede seguir subordinado al negocio inmobiliario".

JUVENTUD Y PROTECCIÓN DEL TERRITORIO, LAS "AUSENCIAS" DEL DEBATE

Por su parte, el secretario de Comunicación de Podemos Canarias, Fernando Ruiz, se refirió a lo que ha considerado son "dos de las grandes ausencias del debate", en concreto, citó la juventud canaria y la protección del territorio.

Ruiz señaló que el Gobierno de Canarias "no tiene un proyecto para la juventud de estas islas", refiriéndose al paro juvenil en el archipiélago, que se sitúa cerca del 30% y donde la edad media de emancipación supera los 30 años.

"La juventud canaria no se marcha porque quiera marcharse, se marcha porque el Gobierno de Canarias le ha dado la espalda", aseguró, para defender la necesidad de impulsar políticas públicas que garanticen empleo "digno, salarios justos y acceso a la vivienda para las nuevas generaciones".

"Necesitamos un gobierno que haga posible que los jóvenes canarios, como dice el cantante Quevedo, no se tengan que mudar ni borrachos", apuntilló.

También criticó la ausencia de medidas en materia de protección del territorio, cuestionando que el Gobierno canario "continúa apostando por un modelo basado en el crecimiento turístico ilimitado y en nuevas infraestructuras", ya que el archipiélago "bate récords de visitantes pero también récords de desigualdad y precariedad laboral".

Finalmente la secretaria de Feminismos de Podemos Canarias, Sylvia Jaén, se ha referido a la "desaparición" de las políticas de igualdad y diversidad en la agenda del Gobierno regional. Aseguró que el Instituto Canario de Igualdad "está completamente ausente" de la agenda política y "no" se están viendo iniciativas "ambiciosas para combatir las desigualdades que siguen afectando a las mujeres en Canarias".

Asimismo se refirió a la "falta de desarrollo efectivo" de la Ley Trans Canaria aprobada en la pasada legislatura, recordando que "costó años conquistar derechos que hoy este Gobierno está dejando morir por inacción".