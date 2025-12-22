Podemos denuncia ante la Fiscalía la vulneración de la ley de memoria democrática con el monumento a Franco

Archivo - Monumento en honor a Franco erigido en Santa Cruz de Tenerife - ASOCIACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un presunto delito de prevaricación por vulneración de la ley de memoria democrática en la protección del llamado 'monumento a Franco'.

La formación morada explicará el contenido de la denuncia el próximo viernes en rueda de prensa de la mano de la coordinadora regional y diputada en el Congreso, Noemí Santana, el portavoz municipal, Salvador Moreno, y la portavoz insular, María del Cristo González.

En la cita incidirá en que el Ayuntamiento no actúa ante la permanencia de símbolos de exaltación franquista en espacios públicos.

Aunque el monumento, obra del escultor Juan de Ábalos, está incluido entre los vestigios franquistas afectados por la ley de memoria democrática, el Cabildo de Tenerife inició en 2024 un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) por requerimiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Santa Cruz de Tenerife, que considera que este monumento es susceptible de protección a través de esa figura.

Igualmente, la corporación ya ha solicitado que el monumento sea renombrado como 'Monumento a la concordia'.