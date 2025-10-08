Podemos pide al La Laguna-Tenerife que no se presente al partido contra el Bnei israelí de Basketball Champions League

Convocatoria de una protesta contra el partido de baloncesto La Laguna-Tenerife-Bnei Herzliya - PODEMOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha solicitado este miércoles públicamente al CB La Laguna-Tenerife que no se presente al partido del próximo martes frente al club israelí Bnei Herzliya, previsto en el Pabellón Santiago Martín, dentro de la Basketball Champions League (BCL).

La formación considera que jugar dicho encuentro sería un "acto de normalización de la barbarie y un agravio moral frente a las víctimas del genocidio que Israel perpetra contra la población civil palestina".

La concejal lagunera Idaira Afonso, portavoz de Podemos en el municipio, ha recordado que la FIBA y la BCL han decidido no suspender el partido, ignorando las peticiones de colectivos pro-Palestina, sindicatos como CCOO y organizaciones políticas como Podemos Canarias.

Ante esa inacción, Afonso apela a la conciencia ética del club lagunero: "Si la FIBA no tiene el valor de suspender el partido, debe ser el propio CB Canarias quien actúe con coherencia y se niegue a jugar frente a un club que representa a un Estado genocida".

Desde Podemos se subraya que el club, por su arraigo social y proyección pública, "tiene la oportunidad de convertirse en un ejemplo de dignidad y liderazgo ético".

Para Afonso, negarse a jugar "no es una decisión deportiva, sino un gesto necesario para no ser cómplices de la impunidad".

La formación apoya explícitamente las movilizaciones convocadas ese mismo martes a las 19.00 horas en los alrededores del Pabellón Santiago Martín, impulsadas por la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel, recoge una nota de la formación morada.

Podemos llama a la ciudadanía a "llenar las calles con dignidad" y mostrar así que Canarias rechaza ser sede de actos que "blanquean" crímenes de guerra.

Así, señala que más de 40.000 personas han sido asesinadas en Gaza, según cifras de la ONU, y Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado un "genocidio en curso" y el bombardeo sistemático de hospitales, escuelas y refugios.

En este contexto, indica que la participación de un club israelí en competiciones europeas es una "burla" a los principios de paz y dignidad humana que la propia FIBA dice defender.

PRECEDENTES INTERNACIONALES

Desde Podemos remarcan que existen precedentes internacionales claros como Sudáfrica durante el apartheid, Yugoslavia en los años noventa, y más recientemente Rusia tras la invasión de Ucrania".

En todos estos casos, exponen, "la exclusión deportiva fue impulsada por razones éticas antes incluso de sanciones oficiales".

Hoy, prosigue la formación morada, "esa misma presión social crece en toda Europa respecto a Israel, con boicots culturales, académicos y deportivos".

Idaira Afonso también reclama "coherencia institucional" pues el Gobierno de España ha pedido vetos internacionales al deporte israelí y "Canarias no puede mirar hacia otro lado".

"El Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo y el Gobierno canario deben instar también a la suspensión del partido. Coherencia es actuar, no solo condenar", expone.

Además comenta que por razones de seguridad y convivencia, la celebración del encuentro también plantea "riesgos objetivos" ya que la "indignación ciudadana y las protestas previstas podrían derivar en incidentes evitables".

En ese sentido subraya que la FIBA ya ha aplazado partidos anteriormente por motivos similares, como en Ucrania e Israel en la temporada 2023-2024.

"Canarias no puede ser cómplice del genocidio. Si la FIBA no actúa, debemos hacerlo nosotras, desde aquí, desde La Laguna. El CB Canarias tiene hoy la oportunidad de demostrar que el deporte también puede ser un ejemplo de dignidad", señala.