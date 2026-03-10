La Policía Canaria levanta 17 actas y detiene a dos personas en los carnavales de Gran Tarajal

Un detenido por la Policía Canaria en los carnavales de Gran Tarajal - POLICÍA CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), a través de la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI), desarrolló el pasado fin de semana un dispositivo especial de seguridad con motivo de la celebración de los carnavales en la localidad de Gran Tarajal, en Fuerteventura, que se saldó con un total de 17 actas por infracciones administrativas, relacionadas principalmente con alteraciones del orden público y tenencia de sustancias estupefacientes.

Asimismo, se procedió a la detención de dos personas, una de ellas como presunta autora de un delito contra la salud pública, y otra por desobediencia grave y resistencia activa a los agentes de la autoridad, detalla la Policía Canaria en una nota.

La intervención policial se desarrolló con normalidad y permitió que los actos festivos transcurrieran con seguridad, destacando la labor preventiva y de control realizada por los agentes desplegados en la zona.