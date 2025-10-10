La Policía Canaria realiza una nueva detención en el operativo 'Íncubo', sobre captación y explotación de menores

La Policía Autonómica realiza una nueva detención dentro del operativo 'Íncubo' - CEDIDO POR POLICÍA DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) - La Policía Canaria (CGPC) ha practicado este jueves una nueva detención dentro del Operativo 'Íncubo', una actuación contra la captación de menores para la explotación sexual, inducción a la prostitución y tráfico de drogas, siendo la décima detención tras las cuatro de enero y las cinco de junio.

Así lo ha informado el cuerpo policial autonómico, que agrega que los agentes procedieron durante la jornada de ayer al registro de dos domicilios relacionados con el individuo: uno en su vivienda habitual y otro en un domicilio familiar donde también pernoctaba.

De esta manera, en ambas localizaciones, se hallaron nuevas evidencias pendientes de analizar relacionadas con los hechos delictivos. El sujeto ha pasado este viernes a disposición judicial.

Este operativo da continuación al desarrollado en enero de 2025 por la Policía Canaria a instancias del Juzgado de Instrucción Nº3 de Las Palmas de Gran Canaria, contra la captación de menores para la explotación sexual, inducción a la prostitución y tráfico de drogas.

Como resultado del mismo, fueron detenidas cuatro personas --dos de ellas continúan en prisión provisional desde entonces-- y se llevaron a cabo cinco registros en diversos domicilios y trasteros, además de la incautación de siete vehículos.

Tras las primeras actuaciones, y una vez analizado el material incautado, en junio se practicaron otras cinco detenciones, con la posterior puesta en libertad de los investigados y la incautación de sus dispositivos móviles.

Finalmente, el análisis de los dispositivos condujo a la detención, de nuevo, este jueves, de uno de los investigados.

Para este operativo, han colaborado las distintas unidades del Cuerpo General de la Policía Canaria: la Oficina de la Policía Judicial (OPJ); la Unidad de Prevención, Respuesta e Intervención (UPRI) --incluida su unidad canina--; el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USEC).