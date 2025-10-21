La Policía Nacional busca a un menor desaparecido en Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha abierto una investigación y trabaja de "manera activa" para localizar a un menor de 13 años, en situación de alta vulnerabilidad, cuya desaparición fue comunicada en la jornada de este lunes.
La asociación SOS Desaparecidos detalla que el menor, de nombre Ione, mide en torno a 1,60 metros y es de complexión delgada, con pelo y ojos castaños, y la última vez que fue visto vestía pantalón oscuro, camisa clara y zapatillas negras.