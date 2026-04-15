La Policía Nacional desmantela en Lanzarote uno de los mayores laboratorios de 'speed' detectados en Canarias

Material incautado - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL

Los agentes detuvieron a tres personas e incautaron droga valorada en 690.000 euros

ARRECIFE (LANZAROTE), 15 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha desmantelado en Lanzarote uno de los mayores laboratorios de producción de sulfato de anfetamina ('speed') que se han localizado en las islas Canarias.

Así lo ha explicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que, tras una operación desarrollada el pasado 31 de enero, los agentes detuvieron a tres personas sin antecedentes como presuntos responsables del mismo.

De igual modo, incautaron unos 50 kilogramos de droga, cuyo valor en el mercado ilícito ascendería a 690.000 euros, y 30.000 euros en efectivo.

La investigación se inició al detectarse la actividad de un individuo que se desplazaba de manera habitual desde la península hasta Lanzarote con el objetivo de elaborar la sustancia estupefaciente.

Por ello, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y realizaron un seguimiento desde su llegada a la isla en el que observaron cómo el hombre se desplazaba por distintos puntos adoptando importantes medidas de seguridad, hasta acceder finalmente a una vivienda ubicada en Tahíche, donde presuntamente se encontraba el laboratorio clandestino.

ENTRADA Y REGISTRO DEL INMUEBLE

Ante los indicios recabados, la autoridad judicial autorizó la entrada y registro del inmueble, en cuyo interior se procedió a la detención de los tres implicados.

Mientras, en una de las estancias de la vivienda fue localizado un arcón congelador en cuyo interior se hallaban los 50 kilogramos de sulfato de anfetamina ya elaborados y listos para su distribución, además de 30.000 euros en efectivo.

Las pesquisas policiales permitieron determinar que el principal detenido se encargaba de la elaboración de la droga, mientras que los otros dos arrestados, moradores del inmueble, asumían las labores de custodia y distribución de la sustancia por el conjunto del archipiélago.

Finalmente, la Policía Nacional ha indicado que los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión de todos ellos.