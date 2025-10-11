La Policía Nacional investiga a un joven por simular una detención ilegal en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Un coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha investigado a un joven, de 20 años, por simular una detención ilegal en Las Palmas de Gran Canaria, cuya búsqueda llegó a difundirse en medios de comunicación y redes sociales.

Los hechos, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, comenzaron a investigarse el 3 de septiembre de 2025, tras la denuncia interpuesta por el entorno del joven, que manifestó haber perdido contacto con el mismo el 30 de agosto.

Un día más tarde, el 4 de septiembre, el propio joven compareció ante la Policía Nacional y declaró haber sido víctima de una detención ilegal durante cinco días en una vivienda del barrio de La Isleta, señalando incluso a tres presuntos autores e informando de la sustracción de una pulsera durante su "supuesto cautiverio".

Ante esta información, agentes encargados de la investigación realizaron diversas diligencias, entre ellas la localización y toma de declaración de testigos que habían estado con el joven en las horas previas y posteriores a su supuesta desaparición.

El análisis de las pruebas y testimonios permitió a los agentes descartar la versión denunciada y acreditar que se trataba de una ausencia voluntaria, en la que el joven había permanecido en el domicilio de una conocida.

Tras finalizar la investigación el 30 de septiembre, el joven fue citado en dependencias policiales y se procedió a su toma de declaración en calidad de investigado, pero no detenido, por un presunto delito de simulación de delito.

Las actuaciones han sido remitidas a la autoridad judicial competente para su conocimiento, valoración y efectos oportunos.

Ante estos hechos, la Policía Nacional recuerda a los ciudadanos que presentar denuncias falsas o simular delitos constituye una conducta grave, ya que consume recursos esenciales de investigación y puede generar alarma social innecesaria.

En este sentido, matiza que formular una denuncia sabiendo que los hechos no ocurrieron o aportar datos falsos puede ser constitutivo de delito y dar lugar a responsabilidades penales y civiles. Por ello, la Policía Nacional insta a actuar con responsabilidad y a utilizar los canales oficiales únicamente para comunicar hechos veraces.