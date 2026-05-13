Policía Nacional pide colaboración para encontrar a Mohamed A., desaparecido desde el 11 de mayo en Gran Canaria

La Policía Nacional pide colaboración para localizar a Mohamed A.E.H.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 May. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha solicitado colaboración ciudadana para encontrar a Mohamed A.E.H., que lleva desaparecido desde el 11 de mayo, en Las Palmas de Gran Canaria.
Mohamed, de 55 años, mide 1,65 metros de altura y entre las características que se aportan es que es de ojos y pelo negro, según ha informado la Policía Nacional, quien subraya que necesita medicación.
Por ello, pide que si se tiene alguna información al respecto, se contacte con la Policía Nacional a través del 091.