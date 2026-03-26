La Policía Nacional pide colaboración para localizar a un varón desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

Hombre desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha solicitado colaboración para localizar a un varón que desapareció el pasado lunes, 23 de marzo, en Las Palmas de Gran Canaria.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se trata de Jonatan G.R., de 34 años, que mide 1,65 metros, tiene los ojos marrones y el pelo de color negro.

Al respecto, la Policía ha indicado que la experiencia demuestra que la colaboración ciudadana, impulsada por los medios de comunicación, es determinante en este tipo de situaciones, instando a llamar al 091 si se dispone de alguna información sobre el paradero de la mujer desaparecida.