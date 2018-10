El PP acusa al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de cerrar por primera vez un centro de Asistencia Social

Publicado 13/07/2018 13:01:39 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del PP de Las Palmas de Gran Canaria Ángel Sabroso y Rosa Viera han acusado este viernes al equipo de gobierno de la capital grancanaria, conformado por PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias (NC), de cerrar por primera vez un centro de Asistencia Social en la ciudad, algo que han calificado de "inédito".

En concreto, señalan que es el Centro de Información y Asistencia Social de La Isleta el que han cerrado --desde mayo-- y solo abre lunes y miércoles de 08.00 a 12.30 horas, alegando falta de personal. Este lugar, expuso Viera en declaraciones a los medios, es para atender a las personas "más vulnerables, en exclusión social o en riesgo de estarlo, que toman una decisión muy difícil" de acudir para que se les asesore, "y se encuentra esta puerta totalmente cerrada".

"Esto nunca ha pasado, ni siquiera en los peores momentos cuando nosotros sufrimos los peores años de la crisis --el PP gobernó en la capital grancanaria entre 2011 y 2015, cuando Viera fue concejal de Servicios Sociales--. Esto nunca ha pasado, no es la solución y yo creo que los vecinos de La Isleta necesitan buscar soluciones a las necesidades básicas --de mayores, familias, menores--. Esto no se puede permitir", apuntilló Viera.

Añadió que no tiene datos de a cuántas personas se atiende en el Centro de Asistencia Social de La Isleta, si bien aseguró que desde las Cáritas parroquiales de dicho barrio se asegura que el número de personas que acuden a ellos continúa "aumentando", algo que afirmó que les "preocupa, hay que buscar la solución" porque, subrayó, que "no se le puede decir a una persona que lo está pasando mal y que tiene unas necesidades básicas que cubrir, vuelva usted mañana, no se le puede cerrar la puerta".

En relación a si esto se puede producir en otros distritos, Viera admitió que lo desconoce pero lo que sí saben "es que se están alargando los tiempos", a lo que agregó que "los políticos están para buscar soluciones". En este sentido, aseguran que se está tardando "cinco meses" en atender a los ciudadanos para la primera toma de contacto.

EL PACTO SOCIAL CONVERTIDO EN "FRAUDE SOCIAL"

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, afirmó que su formación ha sido conocedora de esta situación a través de los propios vecinos, algo que no creían hasta que lo comprobaron, ya que "nunca ningún gobierno municipal anterior había tomado la decisión de recortar el servicio de atención ciudadana justo en el servicio más esencial que puede dispensar una administración pública --para asesor sobre ayudas municipales, regionales--".

Por ello, Sabroso ha considerado que el equipo de gobierno de PSOE, LPGC Puede y NC, que se conformó "bajo la excusa de que había una emergencia social en Las Palmas de Gran Canaria", ha hecho que "el pacto social --que hicieron para gobernar-- haya pasado a ser el fraude social", apuntillando que paran el alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, "es más importante el cobro de una multa que la atención a los servicios sociales".

Asimismo, apuntó que el centro está cerrado desde mayo y aunque los sindicatos del Ayuntamiento lo denunciaron, "y se dijo entonces públicamente que en 15 días se solventaría" porque era un "problema puntual de falta de personal", actualmente está en curso el mes de julio "y no se ha tomado ninguna decisión al respecto".

"Esto es inédito y lo ha hecho el pacto social, los que venían a darnos clases a todos de ética, moralidad (...). Lo que pedimos a los ciudadanos es que abran los ojos", concluyó Sabroso.