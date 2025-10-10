El PP canario acusa al Gobierno central de retener más de 200 millones de euros que pertenecen a las islas - PP CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Fernando Enseñat, ha denunciado este viernes que el Gobierno estatal no solo es "incapaz" de presentar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2026 --cuestión que, expone, "perjudica seriamente" a Canarias--, sino que además "está reteniendo y racaneando más de 200 millones de euros" correspondientes al ejercicio 2025 y que "pertenecen a las islas".

Entre los fondos "retenidos", detalla Enseñat en una nota de prensa, se encuentra el Plan de Empleo para La Palma, con 14 millones de euros, partidas para la construcción de vivienda en la isla, así como una parte significativa de los 200 millones derivados del convenio de carreteras.

Además, el también portavoz popular de Hacienda ha recordado la deuda de los 30 millones correspondientes a la estrategia turística financiada con fondos europeos MMR. A todas estas cifras Enseñat ha señalado que se suma la reciente aprobación, a solo tres meses de acabar el año 2025, de los 30 millones del Plan de la Pobreza y los 45 del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), "aún pendientes" de transferencia.

"Nos parece inaceptable que estos recursos, vitales para combatir la pobreza y el desempleo en Canarias, se aprueben con tanto retraso y no estén disponibles desde principios de año", ha denunciado el diputado por Fuerteventura.

UNA "DEUDA" CON CANARIAS

Enseñat también ha exigido explicaciones sobre el futuro del convenio de obras hidráulicas, así como la necesidad de garantizar el descuento de residente, que "está en riesgo", según han alertado, además del PP, también navieras y compañías aéreas.

El diputado popular ha reclamado, además, que se flexibilice la regla de gasto para las comunidades cumplidoras, como Canarias, lo que permitiría utilizar casi 500 millones de euros disponibles para mejorar los servicios públicos y bajar los impuestos. "El racaneo y la retención de fondos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez está restando oportunidades a Canarias, perjudicando a sus ciudadanos y afectando directamente a la calidad de los servicios públicos", ha concluido Enseñat.