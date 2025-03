El PP canario podrá en marcha desde sus alcaldías un paquete de diez medidas en vivienda, autónomos y comercio

Anuncian ayudas al autónomo y medidas para "dar seguridad" y mejorar el acceso a la vivienda

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Canarias ha celebrado este viernes y sábado en Arona (Tenerife) un encuentro con sus alcaldes en las islas para abordar las principales problemáticas que afectan a la ciudadanía canaria. En su clausura, en el día de hoy, el presidente Manuel Domínguez ha anunciado una batería de diez medidas que abordarán los regidores muncipales desde sus corporaciones para hacer frente a tres retos: vivienda, autónomos y comercio.

En su intervención, el también vicepresidente del Gobierno canario ha desglosado así el que será el 'Plan de Municipios Activos' Partido Popular, que nace de "un compromiso claro" de la formación en Canarias, la de que "esta tierra prospere, sea un lugar mejor para vivir, para formar una familia, para emprender un proyecto vida".

"El Partido Popular de Canarias tiene un plan, un plan para los 88 municipios, un plan para las 8 islas, un plan para los más de 2 millones de habitantes que tiene este archipiélago. Tenemos un plan y lo vamos a cumplir entre todos y contamos con todos", ha defendido Domínguez.

Ha apelado el vicepresidente canario y líder del PP en Canarias a que "si queremos cambiar las islas" lo que hay que hacer es "empezar, indiscutiblemente, por los municipios", ya que es a nivel municipal donde "se conocen los problemas reales, donde se enfrentan los retos más difíciles y donde se palpa con certeza la realidad".

PAQUETE DE MEDIDAS

Ha explicado Domínguez que el 'Plan de Municipalismo' del PP canario está, por el momento, compuesto por 10 medidas vincualdas a afrontar el reto de la vivinda, la ocupación ilegal, autónomos y comercio, aunque "seguirá avanzando" hasta final de mandato para dar respuesta "a lo que nuestra tierra de verdad necesita".

Entre las medidas, destaca un nuevo 'cheque emprendedor jóven', una ayuda al colectivo que implementarán los municipios gobernados por el PP en las islas y que servirá para sufragar los gastos iniciales de la actividad emprendedora, es decir, "el momento más complejo" de ese proceso, según ha resaltado el presidente popular.

En ese mismo contexto, también se incentivará la diversificación de la oferta comercial de los municipios con ayudas destinadas a los alquileres de locales vacíos. Una segunda medida que persigue poner a disposición del mercado este tipo de locales ubicados en Zonas Comerciales Abiertas.

A esta iniciativa se suma otra subvención ligada a la mejora de la imagen de los comercios de los municipios, con el fin de "modernizar" las Zonas Comerciales Abiertas, y que estará dirigida a pequeñas y medianas empresas.

Para afrontar el reto de la vivienda, el PP canario ha apostado por que los Ayuntamientos del PP subvencionen los seguros de impagos y daños en viviendas, además ahondar en el desarrollo de catálogos municipales de los inmuebles que estén vacíos y en la apuesta por la colaboración público-privada para construir nuevas viviendas.

"Ante la inseguridad juridica que pone sobre la mesa la ley estatal, queremos dar tranquilidad y seguridad a posibles arrendadores para que pongan en el mercado esas viviendas en favor de nuestros jóvenes", ha defendido Manuel Domínguez durante el anuncio del compilado de medidas orientadas a la vivienda.

Ha explicado que las corporaciones municipales gobernadas por el PP defenderán la colaboración público-privada en materia de vivienda, porque "se cree en ella". Así, se aprovechará el derecho de superficie para plantear construir viviendas desde los municipios. "Esta es una medida que queremos emprender desde el minuto 1".

Y frente a la ocupación ilegal de viviendas en las islas --aspecto en el que Domínguez ha subrayado que "en 2024 se ocuparon más de 55 viviendas al mes en Canarias, un total de 663 en todo el archipiélago"-- la formación política pondrá el foco de sus medidas en las "víctimas" de este fenómeno.

Ha trasladado que desde los municipios gobernados por el PP se contará con un protocolo de actuación frente a esos casos de ocupación, para que Policías Locales "actúen con garantías legales" y haya un "respaldado" a los afectados. También, se les ofrecerá una guía con asesoramiento virtual a las "víctimas" de la ocupación.

Se trataría de un documento sobre "cómo actuar de manera correcta para que sea más eficaz expulsar" al que ocupa un inmueble de forma ilegal, además de continuar la exigencia de la modificación legislativa para que "los alcaldes modifiquen los censos y quiten de ellos a quienes de manera iregular se han introducidos".

"Este plan persigue el bienestar de todos y cada uno de los canarios, y entonces, así, Canarias sabe que puede contar con nosotros, que no le vamos a dejar solos y que estamos a su disposición", ha aseverado Domínguez.

BALANCES

Manuel Domínguez ha aprovechado la ocasión para alabar el papel gubernamental del PP a nivel regional. Así, ha dicho en el Ejecutivo "se ha logrado conformar un gobierno estable, leal y comprometido, que afronta los problemas con valentía y determinación, y donde el sello del Partido Popular empieza a notarse".

Ha asegurado, en ese sentido, que ha sido con el Partido Popular cuando se ha comenzado a hacer "una curva creciente en empleo, y cuando empieza a caer la pobreza". Y a pesar de las críticas, "de los palos y las presiones sufridas", ha añadido, el Gobierno regulará la actividad económica del alquiler vacacional.

"Una actividad económica que ha venido para quedarse, pero con orden, porque Canarias necesita orden".

Domínguez ha exaltado que, además, con "absoluta firmeza" el PP canario seguirá defendiendo, a capa y espada, a los policías, Guardias Civiles, a la Policía Nacional, a los militares, a los vigilantes, "a esos que cada día se levantan para que nosotros podamos vivir más tranquilos".

En paralelo, ha defendido los derechos de los mayores, colectivo del que se quieren escuchar sus aportaciones.

"Y con voz profunda, con absoluta responsabilidad, gritamos, Canarias no puede más. Canarias no puede más ante la situación migratoria que estamos padeciendo. No podemos cruzarnos de brazos mientras cada día muere alguien intentando llegar a nuestras costas", ha aseverado el vicepresidente canario en torno a la crisis migratoria.