El PP no avala el nuevo pacto de gobernabilidad anunciado por un consejero de su partido y Armas (PSOE) en el Hierro

PSOE y PP pactan en el Hierro un nuevo acuerdo de gobernabilidad por la "estabilidad" del Cabildo

La formación abrirá un expediente informativo a los dos consejeros del PP que, a partir de ahora, se incorporan al gobierno insular

VALVERDE (EL HIERRO), 22 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular en Canarias ha subrayado este miércoles que la formación no autoriza el acuerdo de gobernabilidad anunciado hoy por Alpidio Armas (PSOE) y Rubén Armiche Benítez (PP), y que ha sido defendido por la "estabilidad" de la institución insular.

En un comunicado, el presidente del PP herreño, Juan Manuel García Casañas, ha lamentado la decisión de Rubén Armiche Benítez Padrón y Anabel López García de incorporarse al grupo de gobierno insular y, "condena, de manera contundente" que se haya dado este paso "sin la autorización de la dirección insular ni regional del partido".

Así, el PP ha anunciado la apertura de un expediente informativo a ambos ante el Comité de Derechos y Garantías de la formación, que podría derivar en su expulsión del partido.

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP de Canarias, Jacob Qadri, reclama a los consejeros insulares Rubén Armiche Benítez y Anabel López que "reconsideren esta actuación unilateral", y que, en consecuencia, "acaten las decisiones del partido y abandonen el gobierno herreño de forma inmediata".