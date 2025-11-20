PP de Las Palmas de Gran Canaria celebra que TSJC "obligue" al Ayuntamiento a celebrar un pleno sobre el 'Caso Valka'

Archivo - El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) "obligue" con una sentencia declarada ya firme al Grupo de Gobierno --PSOE, Podemos y NC-- a celebrar un pleno extraordinario para abordar el llamado 'Caso Valka'.

En un comunicado, los populares han resaltado que, al desestimar el recurso de apelación del Ayuntamiento, la Justicia confirma así la victoria lograda en primera instancia y concluya que el Consistorio "vulneró" su derecho fundamental de participación política al impedir este debate.

Al respecto, la portavoz popular, Jimena Delgado, ha dicho que es "especialmente paradójico" que la alcaldesa, Carolina Darias, "haya presumido en foros nacionales del papel de las ciudades en la defensa de la democracia mientras, como presidenta del Pleno, vulneraba los derechos fundamentales del principal grupo de la oposición, impidiendo el debate político y el control democrático que corresponden al pleno municipal".

Además, recordó que esta sentencia llega en un contexto político "especialmente grave", ya que esta misma semana ha dimitido la que fuera cuarta teniente de alcaldesa, Inmaculada Medina, tras su imputación en el 'Caso Valka' por presuntos delitos de malversación agravada, falsedad documental, prevaricación administrativa y fraude a la administración en contratos de agua y riego en el área de Parques y Jardines.

"El TSJC es cristalino. La Alcaldía no podía dificultar, como así ocurrió, el control político del Pleno ni excluir del orden del día los asuntos propuestos por el principal grupo de la oposición para depurar responsabilidades políticas por el 'Caso Valka'", afirmó Delgado.

Para la popular, la firmeza de la sentencia "tiene una enorme carga política", ya que durante meses, el PSOE y sus socios "se han negado" a que el Pleno pudiera hablar del 'Caso Valka'.

"¿Por qué vetaron nueve puntos que ahora el TSJC les obliga a incluir? Tal vez porque había cosas que ocultar, porque no querían que los vecinos conocieran con detalle qué ha pasado con estos contratos y con la gestión de una sociedad municipal tan sensible", observó.